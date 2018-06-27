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На Платоновский фестиваль в Воронеж позовут «более известных участников»
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На Платоновский фестиваль в Воронеж позовут «более известных участников» 

АиФ 13 минут назад
Фото: АиФ
Бюджет Платоновского фестиваля в следующем году планируют увеличить, сообщил врио воронежского губернатора Александр Гусев.
Наболевший вопрос проведения фестиваля в 2019 году, вокруг которого разгорелся скандал, обсудили в ходе рабочей поездки главы региона в Нововоронеж. По словам Александра Гусева, увеличение бюджета связано с тем, что на Платоновфест нужно приглашать «более известных участников», которые требуют более высоких гонораров.
Впрочем, формирование программы останется за худруком и художественным советом фестиваля.
«Да, мы не останемся в стороне от таких процессов, будем спрашивать экспертное сообщество в культурной среде о том, правильно ли всё сформировано или нужно что-то исправить. Уж я точно не возьму на себя смелость сказать, что нужно поступить по-другому, делать исключительно вот так. Когда я говорил, что нужно изменить формат, имел в виду формат открытия. Платоновский фестиваль будет развиваться; будет повышать и значимость, и своё внутренне содержание. А какие-то изменения внутри программы, наверное, возможны», — заявил Александр Гусев.
Напомним, федеральное экспертное сообщество высоко оценило программу Платоновского фестиваля этого года. Национальная газета «Музыкальное обозрение» назвала Платоновский фестиваль искусств «Фестивалем года», а его художественного руководителя Михаила Бычкова — «Персоной года». Также фестиваль получил письма поддержки от фестиваля имени Чехова и «Золотой Маски» и многочисленных театральных критиков.
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