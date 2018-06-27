На Платоновский фестиваль в Воронеж позовут «более известных участников»

Бюджет Платоновского фестиваля в следующем году планируют увеличить, сообщил врио воронежского губернатора Александр Гусев

Наболевший вопрос проведения фестиваля в 2019 году, вокруг которого разгорелся скандал, обсудили в ходе рабочей поездки главы региона в Нововоронеж. По словам Александра Гусева, увеличение бюджета связано с тем, что на Платоновфест нужно приглашать «более известных участников», которые требуют более высоких гонораров.

Впрочем, формирование программы останется за худруком и художественным советом фестиваля.

«Да, мы не останемся в стороне от таких процессов, будем спрашивать экспертное сообщество в культурной среде о том, правильно ли всё сформировано или нужно что-то исправить. Уж я точно не возьму на себя смелость сказать, что нужно поступить по-другому, делать исключительно вот так. Когда я говорил, что нужно изменить формат, имел в виду формат открытия. Платоновский фестиваль будет развиваться; будет повышать и значимость, и своё внутренне содержание. А какие-то изменения внутри программы, наверное, возможны», — заявил Александр Гусев.