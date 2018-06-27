«Злой спектакль», Rimini Protokoll и «Все вокруг»: главные театральные события июля

Несмотря на то, что театральный сезон подходит к концу, москвичи не останутся без спектаклей. Июль обещает быть насыщенным. Фестиваль перформансов, балетные сезоны, социологическое исследование от всемирно известной немецко-швейцарской группы Rimini Protokoll, премьера в «Практике» и новая постановка Юрия Бутусова — редакция портала Москва 24 собрала главные театральные события месяца.

"Человек из рыбы". МХТ имени Чехова. Юрий Бутусов, один из лидеров отечественной режиссуры, довольно редко обращается к современной драматургии. Но для новой постановки в МХТ имени Чехова он выбрал пьесу нашей современницы Аси Волошиной

По словам автора, пьеса была создана во многом под впечатлением от спектакля Юрия Бутусова «Бег», от образа снега на Караванной, по которому тоскуют булгаковские герои — «великого образа любви к родине, от которой уже ничего не осталось, кроме нашей тоски и любви».

Когда: 7, 8 июля. Где: МХТ имени Чехова.

Фестиваль «Перформанс в „Циме“. Центр имени Мейерхольда. Фестиваль „Перформанс в ЦИМе“ проходит во второй раз и посвящен театральным опытам на стыке современного театра и перформанса.

Фестиваль откроет „Конституция. WORK-IN-PROGRESS“, в ее основе — текст Конституции РФ. Он переводится на язык жестов и записывается в виде графиков. Полученная с помощью датчика акселерометра система знаков становится отправной точкой для телесной и голосовой интерпретации.

5 июля в Большом зале Мастерской Брусникина режиссер Дмитрий Мелкин представит спектакль „Лес“. Постановка — об отношениях современного человека с лесом, об образе и метафорах леса в культурной памяти. 6 июля Тарас Бурдашев представит пятичасовой перформанс „В принципе все нормально“. Зритель попадает в специальное пространство, где станет свидетелем или участником процессов, на которые он не всегда обращает внимание.

А 10 июля пройдет спектакль Ноа Волкера — постироничная имитация популярного жанра американских лекций типа „как стать счастливым за шесть шагов“, в которых находится место для серьезного высказывания. Закроет фестиваль отчетный показ перформанса „Протокол. Retrofuture“. Полную программу можно найти по ссылке.

Когда: 1 — 12 июля. Где: ЦИМ.

»Летние балетные сезоны". Российский академический молодежный театр. 1 июля на сцене РАМТа стартуют XVIII «Летние балетные сезоны» — балетная классика нон-стоп в самом центре Москвы.

Когда: 1 июля — 26 августа. Где: РАМТ.

"Все вокруг" театр «Практика» Моноспектакль Алисы Гребенщиковой по стихам современных авторов о жизни вокруг нас, внутри нас и между нами.

Когда: 19, 20 июля. Где: театр «Практика».

Фестиваль «Вдохновение». Темой фестиваля искусств «Вдохновение» в этом году стал театр. Откроет фестиваль 20 июля всемирно известная немецко-швейцарская группа Rimini Protokoll. Она представит не просто спектакль, а своего рода социологическое исследование — проект Situation Rooms. Его героями стали 20 человек со всей планеты, которые не понаслышке знают, что такое война. Зрители погрузятся вместе с ними в тревожную атмосферу происходящего в мире, отправившись в путешествие по лабиринту комнат и стран.

Итальянский театр NoGravity прямо на Садовом пруду в парке «Останкино» покажет Шоу Aria, покорившее ведущие европейские фестивали.

1 августа французский театр Les Plasticiens Volants представит шоу «Космическая одиссея», во время которого небо и земля заполнятся гигантскими фигурами. А рок-певица Кати Аврам вместе с артистом и режиссером Пьером Бертело (французский театр Générik Vapeur) будут «оживлять» в спектакле Waterlitz конструкцию высотой в 19 метров — гиганта Omni, собранного из морских контейнеров. Подробную программу фестиваля можно найти по ссылке.

Когда: 20 июля — 5 августа. Где: ВДНХ.

"Злой спектакль". Третий моноспектакль из триптиха по пьесам Клима в исполнении Татьяны Мариничевой . В «Злом спектакле» актриса, драматург и режиссер исследуют тему предательства как основы зла. Точкой отсчета становится вечный образ Иуды, который актриса примеряет на себя, пропуская его через метафизику героев Достоевского.

Эта редко идущая постановка — для думающего зрителя, ищущего в театре не развлечения, а серьезную душевную работу.

Когда: 15 июля. Где: Электротеатр Станиславский.

"£¥€$ (ложь)" Театральная площадка Experience Space. В конце июня импресарио Федор Елютин представит в Москве премьеры двух бельгийских спектаклей: £¥€$ (ложь) и «Сокровенное».

"£¥€$ (ложь)" — интерактивное шоу о деньгах — предлагает принять участие в глобальной экономической игре и занять место среди одного процента богатейших людей мира.

Зрители заходят в зал и рассаживаются за столы по семь человек. С этого момента они — игроки, а каждый стол — экономическая система или центробанк страны. Под управлением модератора, а вернее — крупье игроки делают ставки. Как в лучших игровых домах, суммы и шансы быстро растут, в считанные минуты каждый может стать мультимиллионером. В ходе игры демонстрируются механизмы экономики и ситуации из мира глобальных финансов, которые в любой момент могут повториться в реальной жизни.

Когда: расписание по ссылке Где: театральная площадка Experience Space by Cinzano.

"Сокровенное" Театральная площадка Experience Space

"Сокровенное" — one-on-one шоу для пяти зрителей и пяти актеров. Это эксперимент о природе возникновения эмоциональных связей. Возможно ли их рождение на территории спектакля в заданных условиях ограниченного времени и сценария? Какими искренними и глубокими, захватывающими и чувственными могут быть ваши переживания? Как быстро вы готовы установить контакт и поделиться своими секретами? Развитие сюжета зависит от градуса вашей откровенности. Но, покидая зал, вы узнаете о себе что-то новое.

"Сокровенное" — хронологически вторая часть «личной трилогии» для одного зрителя бельгийской театральной компании Ontroerend Goed. Две другие части (smile OFF и «твоя_игра») были представлены в Москве в 2016-2017 годах.

Когда: расписание по ссылке Где: театральная площадка Experience Space by Cinzano.