В ноябре в Петербурге вручат Европейскую театральную премию‍ 

Она является крупнейшей наградой Старого Света за выдающиеся достижения в сценическом искусстве. В рамках форума жителям и гостям культурной столицы покажут спектакли лауреатов. Во время культурного форума Санкт-Петербург станет площадкой проведения европейской театральной конференции. Ее участниками станут знаменитые театральные деятели из разных стран. Церемонию вручения премии проведут в Александринском театре 17 ноября. Худрук театра Валерий Фокин уже стал лауреатом конкурса. Также он будет возглавлять секцию «Театр» на форуме.