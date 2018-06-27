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В ноябре в Петербурге вручат Европейскую театральную премию‍
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В ноябре в Петербурге вручат Европейскую театральную премию‍ 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Она является крупнейшей наградой Старого Света за выдающиеся достижения в сценическом искусстве. В рамках форума жителям и гостям культурной столицы покажут спектакли лауреатов. Во время культурного форума Санкт-Петербург станет площадкой проведения европейской театральной конференции. Ее участниками станут знаменитые театральные деятели из разных стран. Церемонию вручения премии проведут в Александринском театре 17 ноября. Худрук театра Валерий Фокин уже стал лауреатом конкурса. Также он будет возглавлять секцию «Театр» на форуме.
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