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В Москве представят спектакль «Война еще не началась»
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В Москве представят спектакль «Война еще не началась» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Свободолюбивый пацифистский спектакль-буффонаду о ежедневной войне вокруг нас «Война еще не началась» по пьесе одного из самых ярких современных драматургов Михаила Дурненкова представит московский театр «Практика».
Постановку осуществил режиссер Семен Александровский вместе с художником Алексеем Лобановым и композитором Настасьей Хрущёвой. Премьерные показы пройдут 27, 28 и 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
"Война еще не началась" — пьеса для трех актёров, состоящая из 12 диалогов. Мы не знаем ни когда, ни где происходят диалоги героев, о которых тоже неизвестно ничего — ни возраста, ни пола, ни их политической ориентации.
Ровно год назад в английском театре Royal Plymouth прошли премьерные показы спектакля «Война еще не началась». И тогда в одном из интервью Дурненков говорил, что «сомневаюсь, что ее поставят в России».
"Мне кажется, что это очень важная работа и по содержанию, и по теме, и по предложению, — сказал накануне премьеры художественный руководитель театра Дмитрий Брусникин. — Потому что количество агрессии просто зашкаливает в нашем мире, в нашем обществе. О том, как война растворилась в жизни нашей. Как она поселилась и живет прямо рядом".
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