В Москве представят спектакль «Война еще не началась»

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости . Свободолюбивый пацифистский спектакль-буффонаду о ежедневной войне вокруг нас «Война еще не началась» по пьесе одного из самых ярких современных драматургов Михаила Дурненкова представит московский театр «Практика».

Постановку осуществил режиссер Семен Александровский вместе с художником Алексеем Лобановым и композитором Настасьей Хрущёвой. Премьерные показы пройдут 27, 28 и 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Война еще не началась" — пьеса для трех актёров, состоящая из 12 диалогов. Мы не знаем ни когда, ни где происходят диалоги героев, о которых тоже неизвестно ничего — ни возраста, ни пола, ни их политической ориентации.

Ровно год назад в английском театре Royal Plymouth прошли премьерные показы спектакля «Война еще не началась». И тогда в одном из интервью Дурненков говорил, что «сомневаюсь, что ее поставят в России».