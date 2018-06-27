В Красноярском крае отобрали творческие проекты для Универсиады

Конкурсная комиссия признала лучшими восемь проектов творческих коллективов из Москвы, Кемеровской области, Алтайского края, Республики Якутия и Красноярского края. Так что, кроме спортивных баталий красноярцы смогут познакомиться с концертной программой «Мы из Сибири» кемеровского губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп», артисты которого исполнят танцевальные номера в народном стиле и продемонстрируют искусство горлового пения. Финалист конкурса из Красноярска представит уникальный спектакль по мотивам картины Василия Сурикова «Боярыня Морозова», в котором органично соединены театр, современная хореография и показ моделей одежды сибирских дизайнеров. Наконец, победитель из Москвы проведёт среди студентов российских вузов музыкальный конкурс «Универвидение», его финалистов выберет жюри, состоящее из звезд российской эстрады и продюсеров, а завершится проект гала-концертом.

Кроме перечисленных в культурную программу Зимней универсиады-2019 войдут 11 мероприятий российского и международного уровней. Например, гала-концерт Красноярского ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко, международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири», шоу экстремальных видов спорта, международный фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири», фестиваль народной культуры «Сибирская Масленица».