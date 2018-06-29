Ещё
Группа «Моя Мишель» выступит на Фестивале болельщиков 1 июля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Во власти стихии
Приключение, Мелодрама
Купить билет

Группа «Моя Мишель» выступит на Фестивале болельщиков 1 июля 

Newsroom24 15 часов назад
Фото: Newsroom24
Представлена программа Фестиваля болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде на 1 июля
Как сообщает министерство спорта Нижегородской области, в этот день в нашем городе пройдет очередной матч Чемпионата мира по футболу: в 21:00 начнется игра 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании.
А ранее, в 17:00 состоится матч между сборными России и Испании, который также будет транслироваться на площади Минина и Пожарского.
Площадка Фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде откроется для посетителей в 13:00 и будет работать до 00:00. В этот день хедлайнерами Фестиваля станет популярная российская группа «Моя Мишель». Выступление запланировано с 19:40 до 20:40.
Newsroom24: последние новости
Paul Oakenfold выступит 24 июня в Нижнем Новгороде Спектакль Нижегородского театра драмы «Павел I» победил на фестивале «У Троицы» Артисты театра драмы получили премию Нижнего Новгорода
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Названа лучшая песня века56
С кого рисовали героев Диснея2
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу78
Подмены, которые почти никто не заметил1
Видео
01:35
Как Мерил Стрип и Шер стали семьей
Кино
01:00
Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели
Кино
01:13
Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Кино
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
06:17
Звезды, покинувшие нас слишком рано
Кино
14:14
Неожиданно низкие гонорары знаменитостей
Кино
08:38
Что зрители не знают о своём любимце
Кино
12:20
С кого рисовали героев Диснея
Кино С детьми
03:55
Названа лучшая песня века
Концерты
02:59
Как черную икру изображала пшенная каша
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение