Группа «Моя Мишель» выступит на Фестивале болельщиков 1 июля

Представлена программа Фестиваля болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде на 1 июля

Как сообщает министерство спорта Нижегородской области, в этот день в нашем городе пройдет очередной матч Чемпионата мира по футболу: в 21:00 начнется игра 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании.

А ранее, в 17:00 состоится матч между сборными России и Испании, который также будет транслироваться на площади Минина и Пожарского.

Площадка Фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде откроется для посетителей в 13:00 и будет работать до 00:00. В этот день хедлайнерами Фестиваля станет популярная российская группа «Моя Мишель». Выступление запланировано с 19:40 до 20:40.