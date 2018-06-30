Работу Фестиваля болельщиков в Москве приостановили из‑за сильного ветра

В субботу в столице временно приостановили работу Фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах из-за сильных порывов ветра, прогнозируемых днем и вечером, сообщает РИАМО

"Согласно решению комиссии правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности в субботу, 30 июня, будет временно приостановлена работа площадки Фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах. Данное решение принято ввиду ожидаемых неблагоприятных погодных условий", — говорится в сообщении пресс-службы департамента спорта и туризма Москвы.

В столице днем и вечером в субботу ожидаются резкие сильные порывы ветра.

Закрытие площадки фестиваля направлено на обеспечение безопасности посетителей в условиях сложных погодных условий в часы проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России.

В Московском регионе на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, также ожидается град.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Фан-зона для футбольных фанатов, рассчитанная на 25 тысяч человек, организована на Воробьевых горах. Мундиаль завершится 15 июля.