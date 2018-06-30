Российские болельщики заняли 4 место в рейтинге активности на платформах FIFA в Сети

Международная федерация футбола (FIFA) подвела предварительные итоги посещаемости своих ресурсов в интернете и сообщила, что российские болельщики стали одними из самых активных в Сети. В среднем они проводят около 40 минут на цифровых платформах Федерации в дни мундиаля. Об этом сообщил сайт Sportsvideo.

Чемпионат мира привлек к цифровым ресурсам FIFA рекордное число новых подписчиков. По предварительным данным, более 130 миллионов посетителей побывали на цифровых ресурсах Федерации с начала турнира. А общее число подписчиков в социальных сетях превышает отметку в 120 миллионов.

«Среди стран, чьи поклонники жадно следят за турниром — страна-хозяйка, которая занимает четвертое место в общем рейтинге. Российские болельщики тратят в среднем около 40 минут на наши цифровые ресурсы», — приводит портал Sportsvideo данные FIFA.

С начала турнира более десяти миллионов новых фанатов присоединились к официальным страницам World Cup из Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», YouTtube и Weibo. Кроме того, официальная страница «ВКонтакте» FIFA недавно получила миллионного подписчика, а приложение FIFA возглавляет рейтинги популярности в 128 странах.

Пока российские поклонники футбола тратят по 40 минут на цифровые ресурсы ФИФА, чтобы следить за происходящим на мундиале, иностранные болельщики тратят деньги. И больше всего — в Москве. Почти 2 миллиарда рублей.