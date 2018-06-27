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Юные актеры Челябинской области собрались в «Уральских зорях»
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Юные актеры Челябинской области собрались в «Уральских зорях» 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Оздоровительный центр «Уральские зори» ПАО «ММК» принял областной театральный фестиваль-лаборатория «Территория театра». Мероприятие прошло в рамках профильной художественной смены «Детский ХИТ» при поддержке Магнитогорского меткомбината и администрации Магнитогорска.
Отдыхающие в «Уральских зорях» дети из Магнитогорска, Коркино, Нагайбакского и Кизильского районов приняли участие в различных мастер-классах. Вместе с преподавателем эстрадного вокала из Челябинска Олесей Кузьминых они делали упражнения на артикуляцию и дыхание, разучивали скороговорки и песни для итогового спектакля. Под руководством Елены Шалыгиной по специальным выкройкам конструировали маски из поролона для персонажей постановки — белочек, зайчиков, сорок, волков, лягушек.
Кроме того, были организованы тематические экспозиции по сценографии и театральным маскам. А на интерактивной выставке «Театральные образы» каждый мог примерить образ роковой красавицы или важного господина, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».
Яркой финальной точкой стала постановка по пьесе Михаила Бартенева «Я считаю до пяти». Режиссером-постановщиком выступила актриса магнитогорского драматического театра Лариса Звездина. В эпизодах были заняты воспитанники творческих студий Магнитогорска и Челябинской области — более 100 юных артистов одновременно выходили на сцену в прологе и во время заключительной песни.
Подводя итоги фестиваля, организаторы отметили прекрасные технические условия площадки, поблагодарили за чуткое отношение к каждому участнику фестиваля и пожелали руководству «Уральских зорь» воплощения замыслов, хорошей погоды, креативных вожатых, «внимательных педагогов и творчества во всем».
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