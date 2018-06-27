Жители Челябинской области стали чаще ходить в театры

Южноуральцы стали чаще посещать театры, сообщают в пресс-службе регионального министерства культуры.

В преддверии завершения театрального сезона в регионе подсчитали, что число зрителей театров выросло на 6%, а кассовые сборы — сразу на 22%. Причиной возросшего интереса жителей региона к постановкам в министерстве считают улучшение качества спектаклей.

«Впервые за много лет театрам выделили деньги на постановочные расходы. Сумма составила 50 миллионов. И также впервые за несколько лет новый сезон все областные учреждения будут открывать премьерными работами. Так что надеюсь, тенденция продолжится», — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин