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Жители Челябинской области стали чаще ходить в театры
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Жители Челябинской области стали чаще ходить в театры 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Южноуральцы стали чаще посещать театры, сообщают в пресс-службе регионального министерства культуры.
В преддверии завершения театрального сезона в регионе подсчитали, что число зрителей театров выросло на 6%, а кассовые сборы — сразу на 22%. Причиной возросшего интереса жителей региона к постановкам в министерстве считают улучшение качества спектаклей.
«Впервые за много лет театрам выделили деньги на постановочные расходы. Сумма составила 50 миллионов. И также впервые за несколько лет новый сезон все областные учреждения будут открывать премьерными работами. Так что надеюсь, тенденция продолжится», — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
В минкульте напомнили, что в завершающемся сезоне южноуральцам показали 35 премьер, больше всего новых спектаклей поставили в челябинском театре драмы. 29 июня драмтеатр завершит 97-й творческий сезон постановкой «Школа с театральным уклоном».
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