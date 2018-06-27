Наследие Табакова и политика Женовача. Будут ли увольнения в МХТ?

Встреча нового художественного руководителя МХТ с труппой была закрытой — это внутреннее дело театра. Источники Телеграм-каналов, впрочем, сообщают: якобы Женовач собрался сократить посещаемость, а это главный критерий успеха для Минкульта

Сейчас 98% — хватит и 90%. Табаков достигал таких цифр с помощью селебрити — значит, его преемник будет выгонять. Редактор отдела культуры « Московского комсомольца Марина Райкина уверена, что все это сплетни: Женовач — человек умный и осторожный, а вокруг МХТ искусственно и планомерно раздувается скандал.

Марина Райкина редактор отдела культуры «Московского комсомольца» «В Минкульт уже написано несколько подметных писем, скорее всего анонимных. Еще ничего не произошло, а уже идет волна. Ее поднимают люди, которым есть что терять. Видимо, очень сильно зашатался стул благополучия, причем неоправданного. Напомню, когда в 2000-х после Олега Ефремова Олег Табаков, которому на тот момент было тоже, как Женовачу, 60 лет, вступил в должность в начале июня, он взял большой тайм-аут до нового сезона. Ему тоже предстояло многое понять, в чем-то разобраться, поменять команду, что вполне естественно».

И сокращать, естественно, тоже: помимо внушительной труппы в МХТ работают 70 приглашенных артистов по контракту — столько в Москве нет, кажется, ни у кого. У Табакова было семь помощников. Оправдано ли это число для Женовача? Ему самому, кажется, уже все ясно. Вот что он сказал ранее в интервью Business FM

— Мне нечего комментировать. Я не знаю, чьи эти новости. Вот я сижу и этих новостей не знаю.

— Все останется как есть?

— Как есть не останется в любом случае. Я только приступаю к обязанностям. Толком с труппой не встречался, только было представление. Сейчас я выпускаю спектакль. Сейчас будем знакомиться, встречаться, общаться. Почему надо увольнять? Я не понимаю вопроса и откуда это возникает. Я не понимаю и не хочу понимать, мне это неинтересно.