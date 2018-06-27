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В Баку открылся танцевальный конкурс памяти первой балерины Востока
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В Баку открылся танцевальный конкурс памяти первой балерины Востока 

Мир24 1 час назад
Второй международный конкурс танцев открылся в Баку, сообщает «МИР 24». Он посвящен памяти народной артистки СССР, первой профессиональной балерины Востока Гамэр Алмасзаде.
Соревноваться будут танцоры разных стилей из десяти стран. Цель конкурса — выявить юные таланты, будущих мастеров классического и национального хореографического искусства.
«Меня пригласили участвовать на гала-концерте в честь открытия конкурса. Я сказал, что буду исполнять мугам, потому что для меня это особый номер», — говорит заслуженный артист, солист театра оперы и балета Самир Самедов. Исполнителей оценивает жюри, в котором народные артисты России, Украины, Болгарии, Азербайджана.
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