Карточка с маркой в честь 100-летия со дня рождения актера М. Глузского вышла в почтовое обращение 

Карточка с маркой, посвященной 100-летию со дня рождения актера Михаила Глузского вышла в почтовое обращение, сообщили в пресс-службе Федерального агентства связи (Россвязь).
«27 июня 2018 г. Россвязь и АО «Марка» сообщают о выходе в почтовое обращение карточки с оригинальной маркой, посвященной 100-летию со дня рождения М. Глузского. На почтовой карточке с оригинальной маркой изображены портрет М. Глузского и кадр из кинофильма «Последняя жертва» производства «Мосфильма» (1975 г.), где М. Глузский выступает в роли Флора Федулыча. Художник-дизайнер — О. Савина. Тираж — 10 тыс. экземпляров», — говорится в сообщении.
М. Глузский (1918-2001) — советский и российский актер театра и кино, педагог. Народный артист СССР. Актер снялся более чем в 150 кинофильмах, в том числе «Повесть о настоящем человеке», «Тайна двух океанов», «Тихий Дон», «Кавказская пленница», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «ТАСС уполномочен заявить…» и многих других.