Калужский театр кукол отделали шелковой штукатуркой

Предоставленный для размещения кукольного театра дом Купцова был построен в 1826 году, здание является памятником архитектуры федерального значения. Реконструкция началась в конце 2017 года, в ходе работ было вывезено 120 машин строительного мусора, отделка здания не соответствовала документации, и подрядчику пришлось провести дополнительные работы.

В настоящее время идет наружная отделка, внутри здания работы полностью завершены. Фасад здания был сохранен в первозданном виде: лепнина, рельефы и даже цвет штукатурки.

— Каждый собственник вносил свои коррективы, и после того, как был произведен демонтаж, перед нами предстала грустная картина, — рассказал депутатам генеральный директор подрядной организации ООО «Реставрация» Виталий Леонов , — нами были выполнены работы по реставрации фасада, был демонтирован штукатурный слой, металлическая сетка по каркасу. Когда пошла отделка, хотелось получить не офисное помещение, а именно театр кукол, поэтому были внесены коррективы в отделочные материалы и их качество. Мы взяли другой вид декоративной штукатурки, изменили вид отделки ступеней главных лестниц — теперь это гранитные ступени, постарались с коваными деталями лестницы, ведущей на третий этаж. Хотелось добавить красоты и позитива, поэтому сделали двухуровневый потолок в виде солнца, чтобы оно светило каждому посетителю.

Для внутренних работ были использованы шелковая штукатурка и жидкие обои, вместимость театра увеличена до 142 зрителей.