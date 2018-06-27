Ещё
Калужский театр кукол отделали шелковой штукатуркой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Калужский театр кукол отделали шелковой штукатуркой 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Предоставленный для размещения кукольного театра дом Купцова был построен в 1826 году, здание является памятником архитектуры федерального значения. Реконструкция началась в конце 2017 года, в ходе работ было вывезено 120 машин строительного мусора, отделка здания не соответствовала документации, и подрядчику пришлось провести дополнительные работы.
В настоящее время идет наружная отделка, внутри здания работы полностью завершены. Фасад здания был сохранен в первозданном виде: лепнина, рельефы и даже цвет штукатурки.
— Каждый собственник вносил свои коррективы, и после того, как был произведен демонтаж, перед нами предстала грустная картина, — рассказал депутатам генеральный директор подрядной организации ООО «Реставрация» Виталий Леонов, — нами были выполнены работы по реставрации фасада, был демонтирован штукатурный слой, металлическая сетка по каркасу. Когда пошла отделка, хотелось получить не офисное помещение, а именно театр кукол, поэтому были внесены коррективы в отделочные материалы и их качество. Мы взяли другой вид декоративной штукатурки, изменили вид отделки ступеней главных лестниц — теперь это гранитные ступени, постарались с коваными деталями лестницы, ведущей на третий этаж. Хотелось добавить красоты и позитива, поэтому сделали двухуровневый потолок в виде солнца, чтобы оно светило каждому посетителю.
Для внутренних работ были использованы шелковая штукатурка и жидкие обои, вместимость театра увеличена до 142 зрителей.
— Перед тем, как рассматривать вопрос реконструкции здания кукольного театра на заседании городской думы, мы решили проверить ход работ и увидеть все собственными глазами, работой подрядчика депутаты остались довольны, — поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Александр Иванов, — я был здесь в самом начале реконструкции и могу подтвердить, что выполнен очень большой объем работ. Объект планируется сдать ко Дню города, для всех маленьких калужан и их родителей это будет прекрасный подарок. Много лет велись разговоры о том, что у кукольного театра нет своего здания, и, наконец, наша давняя мечта воплотилась в жизнь и скоро театр кукол распахнет свои двери для зрителей.
Российская Газета: последние новости
Владимир Урин: Пенсионный возраст для артистов не должен измениться В Сочи дни матчей ЧМ-2018 объявили выходными В Беларуси повышаются пенсионные выплаты и детские пособия
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МакSим покидает сцену из-за болезни3
Тест: помните ли вы фильм «Афоня»19
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Вспомните фильм по кадру: тест4
Жуткие ляпы в мультфильмах, которые вы не замечали
Видео
02:47
В Сети появился русский трейлер «Хищника»
Кино
05:07
Басков стал принцем и сел на коня
Концерты
04:23
Смешные дубли во время съемок смертельных сцен
Кино
11:51
Фильмы 90-х, ставшие символами времени
Кино
00:33
МакSим покидает сцену из-за болезни
Концерты
09:34
Трейлеры, оказавшиеся интереснее фильмов
Кино
04:39
Теории о Гарри Поттере, способные напугать
Кино
09:24
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Кино
04:28
Жуткие ляпы в мультфильмах, которые вы не замечали
Кино
02:56
За что Ролан Быков влепил юному актеру
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение