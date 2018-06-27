Внутренняя отделка дома Купцова завершена 

Внутренняя отделка дома Купцова, которое после завершения реставрации получит Калужский театр кукол, полностью завершена. Об этом главе городского самоуправления Калуги Александру Иванову и депутатам городской думы, которые решили проверить, как ведется реконструкция, рассказал генеральный директор подрядной организации ООО «Реставрация» Виталий Леонов. По его словам, с начала реставрации, которая началась в конце 2017 года, из этого здания, было вывезено 120 машин строительного мусора. Отделка здания не соответствовала документации, и подрядчику пришлось провести дополнительные работы: «Каждый собственник вносил свои коррективы, и после того, как был произведён демонтаж, перед нами предстала грустная картина. Нами были выполнены работы по реставрации фасада, был демонтирован штукатурный слой, металлическая сетка по каркасу. Когда пошла отделка, хотелось получить не офисное помещение, а именно театр кукол, поэтому были внесены коррективы в отделочные материалы и их качество. Мы взяли другой вид декоративной штукатурки, изменили вид отделки ступеней главных лестниц. Теперь это гранитные ступени. Постарались с коваными деталями лестницы, ведущей на третий этаж. Хотелось добавить красоты и позитива, поэтому сделали двухуровневый потолок в виде солнца, чтобы оно светило каждому посетителю». Для внутренних работ были использованы шелковая штукатурка и жидкие обои, количество мест в зрительном зале было увеличено до 142-х. Фото пресс-службы городской думы Калуги Сейчас строители занимаются фасадом. Все его декоративные элементы будут сохранены в первозданном виде. Цвет штукатурки тоже не поменяется. «Работой подрядчика депутаты остались довольны. Я был здесь в самом начале реконструкции и могу подтвердить, что выполнен очень большой объём работ. Объект планируется сдать ко Дню города, для всех маленьких калужан и их родителей это будет прекрасный подарок. Много лет велись разговоры о том, что у кукольного театра нет своего здания, и, наконец, наша давняя мечта воплотилась в жизнь и скоро театр кукол распахнет свои двери для зрителей», — поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Александр Иванов.