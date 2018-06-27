Ещё
Внутренняя отделка дома Купцова завершена
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Внутренняя отделка дома Купцова завершена 

Калуга 24 39 минут назад
Фото: Калуга 24
Внутренняя отделка дома Купцова, которое после завершения реставрации получит Калужский театр кукол, полностью завершена. Об этом главе городского самоуправления Калуги Александру Иванову и депутатам городской думы, которые решили проверить, как ведется реконструкция, рассказал генеральный директор подрядной организации ООО «Реставрация» Виталий Леонов. По его словам, с начала реставрации, которая началась в конце 2017 года, из этого здания, было вывезено 120 машин строительного мусора. Отделка здания не соответствовала документации, и подрядчику пришлось провести дополнительные работы: «Каждый собственник вносил свои коррективы, и после того, как был произведён демонтаж, перед нами предстала грустная картина. Нами были выполнены работы по реставрации фасада, был демонтирован штукатурный слой, металлическая сетка по каркасу. Когда пошла отделка, хотелось получить не офисное помещение, а именно театр кукол, поэтому были внесены коррективы в отделочные материалы и их качество. Мы взяли другой вид декоративной штукатурки, изменили вид отделки ступеней главных лестниц. Теперь это гранитные ступени. Постарались с коваными деталями лестницы, ведущей на третий этаж. Хотелось добавить красоты и позитива, поэтому сделали двухуровневый потолок в виде солнца, чтобы оно светило каждому посетителю». Для внутренних работ были использованы шелковая штукатурка и жидкие обои, количество мест в зрительном зале было увеличено до 142-х. Фото пресс-службы городской думы Калуги Сейчас строители занимаются фасадом. Все его декоративные элементы будут сохранены в первозданном виде. Цвет штукатурки тоже не поменяется. «Работой подрядчика депутаты остались довольны. Я был здесь в самом начале реконструкции и могу подтвердить, что выполнен очень большой объём работ. Объект планируется сдать ко Дню города, для всех маленьких калужан и их родителей это будет прекрасный подарок. Много лет велись разговоры о том, что у кукольного театра нет своего здания, и, наконец, наша давняя мечта воплотилась в жизнь и скоро театр кукол распахнет свои двери для зрителей», — поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Александр Иванов.
Калуга 24: последние новости
Игорь Угольников начал строительство Ильинских рубежей под Медынью «Военфильм» получит воду, газ, электричество и 4G-сеть для съемок фильма Аграриям показали «Кирюшу» и квадрокоптеры для спектральной съемки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Афоня»4
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Вспомните фильм по кадру: тест4
Сандра Буллок отказывается сниматься в секс-сценах4
Жуткие ляпы в мультфильмах, которые вы не замечали
Видео
04:23
Смешные дубли во время съемок смертельных сцен
Кино
09:24
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Кино
04:28
Жуткие ляпы в мультфильмах, которые вы не замечали
Кино
10:00
Актеры и актрисы, которые влюблялись в фанатов
Кино
07:56
Актеры, которых чуть не убили их роли
Кино
07:22
Фильмы, чуть не убившие Джеки Чана
Кино
03:44
Что вы не знали о премии «Оскар»
Кино
06:18
Фильмы, которые оказались лучше книг
Кино
Фильмы, которые запретили показывать в России
Кино
04:44
Парочки, закрутившие романы на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение