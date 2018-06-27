Псковский спектакль «Река Потудань» вошёл в афишу фестиваля «Александринский» 

Спектакль Псковского театра драмы «Река Потудань» в постановке Сергея Чехова вошел в программу XII Международного театрального фестиваля «Александринский» в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области, об этом стало известно 26 июня на пресс-конференции художественного руководителя Александринского театра, председателя Гильдии театральных режиссеров России, народного артиста РФ Валерия Фокина, посвященной планам театра на новый сезон. Напомним, что премьера спектакля «Река Потудань» состоялась 23 марта. Это постановка московского режиссера Сергея Чехова по повести Андрея Платонова, созданная в рамках программы «Пространство эксперимента». В спектакле заняты народный артист РФ Юрий Новохижин, заслуженные артисты РФ Надежда Чепайкина и Виктор Яковлев, Илона Гончар, Денис Золотарев. Оформила спектакль петербургская художница Анастасия Юдина. Композитором и саунд-дизайнером стал Владимир Бочаров из Новосибирска. Приветствуя художественного руководителя Псковского театра Дмитрия Месхиева, пришедшего на пресс-конференцию, Валерий Фокин подчеркнул, что заинтересован спектаклем и обязательно посетит его показ на фестивале. Показы спектакля состоятся 26 и 27 сентября на Новой сцене Александринского театра. Билеты скоро поступят в продажу. Нынешний фестиваль посвящен пятилетию работы Новой сцены Александринки, и в центре его внимания — театральный эксперимент. Фестиваль пройдет с 14 по 30 сентября, в его афише представлены премьеры Александринского театра «Сирано де Бержерак» и «Демагог», два спектакля Бориса Юхананова из московского «Электротеатра Станиславский», инновационные театральные проекты из России, Бельгии, Великобритании, Германии, Латвии. В разные годы участниками этого престижного фестиваля становились такие театры, как «Комеди Франсез», «Дойчес театр», «Габима», «Глобус», Шведский королевский театр, Театр Народовы и многие другие знаменитые труппы. Таким образом Псковскому академическому театру драмы выпала честь оказаться в одной компании с ведущими театральными коллективами планеты.