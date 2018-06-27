«Улучшилось качество спектаклей»: челябинцы стали чаще ходить в театры

Челябинцы стали чаще ходить в театр. Такой вывод сделали в Министерстве культуры под занавес очередного сезона. Зрители потянулись в театр благодаря ярким премьерам — их в этом году было 35. Безусловным лидером назван академический театр драмы. В уходящем сезоне на его сцене поставили пять новых спектаклей: «Старший сын», «Земля Эльзы», «Дочь солнца и луны», «За чертой», «Простые истории». Шестая премьера — «Школа с театральным уклоном», в эту пятницу, 29 июня, закроет театральный сезон.

Челябинцы полюбили ходить в театры

— Конечно, свою роль сыграло повышение количества премьер и гастрольных проектов. Но главная причина в том, что улучшилось качество спектаклей, — считает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин . — Впервые за много лет театрам выделили деньги на постановочные расходы. Сумма составила 50 миллионов.

Подводя итоги, в Минкульте отметили — с начала года количество зрителей областных театров увеличилось на шесть процентов, а сборы подросли сразу на 22 процента.

Ещё одна хорошая новость для театралов — новый сезон на Южном Урале также начнётся с премьер. Так, Молодёжный театр в Челябинске 1 сентября покажет сказочную историю для родителей и детей «Принцип Леонарда». 7 сентября новый сезон начнёт Челябинский государственный областной театр кукол и представит зрителям кукольные парадоксы в двух действиях «Аналогия». 28 сентября театр драмы имени Наума Орлова впервые покажет комедию по мотивам произведения Аристофана «Лисистрата». А 29 сентября Камерный театр откроет новый сезон постановкой «Поколение П». Завершит череду премьер театр оперы и балета имени Глинки. 13 октября труппа представит южноуральцам оперу в двух действиях «Паяцы».

Большой театр привезёт в Челябинск «Богему»

В октябре челябинцев ожидает действительно грандиозная премьера: постановка Большого театра — опера в четырех действиях Джакомо Пуччини «Богема». Столица Южного Урала впервые примет столичную труппу. В свою очередь, москвичи на сцене большого театра в новом сезоне смогут увидеть сразу три южноуральские постановки — балет в двух действиях «Ида (любовь и страсть Иды Рубинштейн )», балет в двух действиях, четырёх картинах «Пахита» и балет-кантату в двух действиях «Кармина Бурана».

Генеральная репетиция балета-кантаты «Кармина Бурана»

Кстати, на прошлой неделе фотокорреспондент 74.ru побывал на генеральной репетиции балета-кантаты «Кармина Бурана» — великолепный фоторепортаж уже на нашем сайте.