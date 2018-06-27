Константин Богомолов уйдет из МХТ имени Чехова 

«Я работаю в МХТ имени Чехова по срочному контракту, срок которого истекает летом. И у нового руководства театра есть право продлевать или не продлевать со мной этот договор дальше. Но мне было сказано, что у МХТ нет планов, связанных с моей режиссерской деятельностью», — цитирует РИА Новости Богомолова. На данный момент художественным руководителем театра является Сергей Женовач. Он занял этот пост после смерти Народного артиста СССР Олега Табакова, возглавлявшего МХТ. Константин Богомолов работал в театре с 2012 года. Первым его спектаклем стало «Событие» по Владимиру Набокову. Также на сцене МХТ выходили такие его постановки, как «Идеальный муж» по Оскару Уайльду, «Карамазовы» по Достоевскому, «Мушкетеры» по мотивам романа Александра Дюма, «Дракон» по Евгению Шварцу.