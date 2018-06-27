Вдали от столиц.

В 2001 году в Иркутске прошёл первый литературный фестиваль, названный впоследствии фестивалем поэзии на Байкале. А пять лет назад в культурной жизни Иркутской области появился «Северный десант» — проект, посвящённый 40-летию БАМа и реанимирующий популярную традицию тех лет — выездные концерты советских знаменитостей в сибирскую глубинку.

Культурный бренд

И сразу же, буквально с первого концерта, который прошёл в Усть-Куте, стало понятно: такой формат творческих встреч столичных артистов со зрителями не потерял своей актуальности. Наоборот, стал ещё более востребованным. Во многих отдалённых посёлках и городах Приангарья люди даже не думали, что к ним могут приехать профессиональные артисты. И что самое невероятное — давать бесплатные концерты, спектакли и мастер-классы!

— Когда увидели афишу, что у нас в доме культуры будут выступать артисты, которые играют в популярных кинофильмах, мы даже не поверили, — признавалась тогда одна из жительниц Ербогачёна. — У нас ведь никогда таких звёзд не было.

— «Северный десант» — это уже культурный бренд Иркутской области, — считает заслуженный артист России. — И сейчас многие мои коллеги просто мечтают попасть в его состав, потому что для любого артиста самое главное — это встреча со зрителями, возможность вот так близко увидеть ваши глаза, напитаться энергетикой живого общения. Мы всегда говорим, что настоящий зритель ждёт нас вдали от столиц!

Каждая встреча — особенная

Светланы Томы и В этом году бригада артистов в составе Эвклида Кюрдзидиса, Ии Нинидзе Александра Носика за девять дней преодолела 1800 км на самолёте, машине и теплоходе по северу Иркутской области и впервые — по Якутии. Они провели десять творческих встреч: в Иркутске, Саянске, Усть-Куте, Верхнемарково, на Ярактинском НГКМ, в Киренске, Алексеевске и трёх якутских населённых пунктах: Ленске, Тас-Юряхе и Мирном. И везде артистов встречали полные залы восторженных зрителей.

При этом каждая встреча получалась особенной и неповторимой. Например, в Верхнемарково на неё пришли в основном женщины с детьми и подростками. Сельчанки признались, что их мужчины просто не поверили в то, что в доме культуры будут выступать настоящие артисты «из телевизора». В итоге актёры экспромтом провели настоящий детский праздник, в котором приняли участие юные жители Верхнемарково. Вместе с артистами они читали стихи, угадывали фильмы, сценки из которых показывали столичные гости.

А на концерте в Киренске местные жители вместе с Ией Нинидзе пели «Песню о Тбилиси». Ещё одна особенность встреч с жителями глубинки — неформальное общение после концертов. Люди приходят, чтобы поговорить с артистами о современном искусстве: театре, кино и эстраде. Беседы получаются откровенными, с разными, порой противоречивыми точками зрения.

В этом году в Мирном участники десанта попали на главный национальный праздник якутов — Ысыах, который связан с культом солнечных божеств и воспевает возрождение природы. Народные обряды, танцы и театрализованное представление на основе якутского эпоса впечатлили всех.

А ещё «десантники» будут долго обсуждать творческую встречу в якутском посёлке Тас-Юрях.

— Это была необычная встреча с необычными людьми, которые берегут свою культуру, традиции и родовые корни. Мне понравилось, что в зале было много детей — значит, жизнь здесь продолжается, — поделился своими впечатлениями Эвклид Кюрдзидис.

Неделя стихов и поэтических смыслов

Ещё одно яркое событие в культуре, которое стартовало в 2001 году и на протяжении последних десяти лет проходит при поддержке Иркутской нефтяной компании, — это международный фестиваль поэзии на Байкале.

В разные годы гостями фестиваля становились писатель Эдуард Лимонов , поэтесса и автор песен Вероника Долина , известный автор-исполнитель Павел Фахртдинов, группа «Ундервуд» и многие другие.