Миллиардер Роман Абрамович воссоединился с матерью своих двоих детей Дарьей Жуковой?

Пользователи Сети подозревают, что экс-супруги Дарья Жукова и Роман Абрамович снова вместе.

Прошлым летом стало известно, что Роман и Дарья приняли решение расстаться после 10 лет отношений и рождения 2 детей. Экс-супруги остались в хороших отношениях и недавно даже вместе позировали фотографам на юбилее музея современного искусства «Гараж». Но пользователи Сети уверены: одной работой и дружескими отношениями у Дарьи и Романа не ограничивается. Недавно пару видели вместе в Большом театре, куда они пришли на балет «Нуреев».

Теперь поклонники звездной пары предполагают, что Абрамович и Жукова решили дать своим отношениям второй шанс. Сами же участники предполагаемого романа, по традиции, никак не комментирую слухи. Напомним, у Романа и Дарьи подрастают двое детей: 8-летний Аарон Александр и 5-летняя Лея.

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Фото:Global Look Press / Komsomolskaya Pravda, Anna Salynskaya, East News. Getty Images, Дмитрий Киёнок, Роман Суходеев/ Starface.ru