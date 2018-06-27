Поклонники считают, что Дарья Жукова и Роман Абрамович снова вместе

Дарья Жукова и олигарх Роман Абрамович летом прошлого года объявили о своем расставании после 10 лет совместной жизни. У пары есть обще дети.

Несмотря на расставание, Дарья и Роман явно смогли сохранить дружеские отношения. а с недавних пор стали выходить в свет вместе. В начале июня пара пришла вместе на день рождения музея «Гараж». Экс-влюбленные позировали фотографам и выглядели совершенно счастливыми.

Теперь же Дарью и Романа заметили в Большом театре, где сейчас идет балет «Нуреев». Пара посетила скандально известную постановку, а снимки экс-супругов появились в Сети. Пользователи стали активно обсуждать возможное воссоединение Жуковой и Абрамовича и надеются, что они действительно еще смогут быть вместе. Отметим, что сами Дарья и Роман никак не комментируют свою личную жизнь.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что Дарья встречается с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. В феврале этого года папарацци запечатлели Жукову и ее нового возлюбленного перед отлетом в отпуск.