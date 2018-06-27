СМИ: Роман Абрамович сошелся с экс-супругой Дарьей Жуковой 

Слухи о воссоединении миллиардера Романа Абрамовича с бывшей женой Дарьей Жуковой появились после их совместного похода на балет «Нуреев» в Большой театр.
Как пишет Starhit, олигарх уже смотрел балет Кирилла Серебренникова в декабре прошлого года в компании актрисы Юлии Пересильд, однако решил выбраться еще раз ради экс-супруги.
Сами Роман и Дарья слухи, которые так активно муссируют таблоиды, никак не комментируют.
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Роман Абрамович и Дарья Жукова были официально с 2008-го по 2017-й годы. За это время у них родились две дочери, старшей сейчас девять лет.
Ранее Пятый канал сообщал, что, предположительно, союз Абрамовича и Жуковой разрушился из-за новых отношений бывших супругов. Тогда, по слухам, новой возлюбленной бизнесмена стала балерина Диана Вишнёва, а его экс-жена влюбилась в писателя Дерека Бласберга.