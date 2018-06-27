Казанцы сломали миниатюрную копию моста Миллениум

Публикация от Официальный Блог— Мамы Казани (@kazan_mama) 27 Июн 2018 в 1:09 PDT В Казани начали ремонтировать полюбившуюся многим миниатюрную копию моста Миллениум.

«Потому что родители позволили свои детям затоптать и сломать окончательно мостик. Дороги в некоторых местах порвали. Поставили охрану даже. Обидно, что не ценят такую красоту», — пишут в блоге «Мамы Казани».

Игрушечный Миллениум появился на площадке у театра кукол «Экият» недавно, но быстро стал популярным. Казанцы делают фото с мостом в стиле «Смотрите, я великан»:

Фото: instagram.com Фото: instagram.com На создание композиции ушло около двух недель. Большая часть элементов вырезана из пеноплекса, а мост почти полностью изготовлен из металла.

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