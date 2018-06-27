Пермский Театр-Театр на новосибирских сценах: «Гастроли освежают нашу кровь»

Перед началом гастролей в театре «Глобус» прошла пресс-конференция, на которых организаторы рассказали о проекте «Большие гастроли», а художественный руководитель Борис Мильграм и главный режиссер Театра-Театра Владимир Гурфинкель познакомили журналистов с репертуаром театра.

— Программа «Большие гастроли» — это крупнейший театральный проект России, созданный Министерством культуры Российской Федерации по инициативе Президента России, — напомнила куратор Межрегиональной программы «Большие гастроли» Юлия Зайцева. — Программа существует с 2014 года и включает 4 основных направления. Это федеральная программа, в рамках которой проходят гастроли по России ведущих театров страны, зарубежная программа по взаимодействию с русскими театрами за рубежом, программа для детей и молодежи, объединяющая гастроли детских и кукольных театров. И межрегиональная программа, в рамках которой и приехал Пермский Академический Театр-Театр. Юлия Зайцева. Фото: Евгения Буторина

В этом году проходит программа уже в пятый раз, и мы охватили все 85 субъектов Российской федерации. Программа направлена на формирование единого театрального пространства.

Пермский театр впервые принимает участие в программе, но это действительно большие гастроли, они охватывают три региона — Красноярск, Тюмень и Новосибирск.

Насколько активное участие принимают театры в формировании программы гастролей?

— Если брать данные за 2017 год, то 105 театров выступило в 60 регионах страны и дало более 500 представлений, это только в региональной программе. В этом году у нас уже участвуют более 100 театров и гастроли прошли уже в 70 регионах, а всего участвовать будут более 250 театров.

Мы открыли прием заявок на 2019 год, любое бюджетное учреждение, любой театр может подать заявку, дальше мы передаем в Министерство культуры, и экспертный совет принимает решение. Заявка всегда идёт от театра, где он предлагает города. Для этого он должен иметь договорённости с принимающей стороной.

— Я хотел бы выразить большую признательность всем организаторам этих гастролей за их плотное взаимодействие, — сказал от имени принимающей стороны заместитель министра культуры НСО Евгений Сазонов . — На наш взгляд, это замечательная практика, когда столь значимые театральные регионы могут обмениваться своими постановками, показывать свои лучшие спектакли, и я надеюсь, что этот проект будет продолжаться. Это позволит зрителю существенно расширить свои представления о современном театре.

Новосибирцы имеют возможность посмотреть пять очень разных спектаклей — от детского сказочного мюзикла «Карлик Нос» до трагической истории «Не Ромео, не Джульетта». В программе гастролей русская классика «На всякого мудреца довольно простоты», музыкальное кабаре «Восемь любящих женщин» и очень неоднозначное представление "#конституциярф". Сцена из спектакля #конституциярф. Фото: Пермский Театр-Театр

Ради спектакля про конституцию на театральную пресс-конференцию пришла даже корреспондент Радио Свобода

Этот спектакль идет в театре постоянно, или вы показываете его только на гастролях и фестивалях?

— Это репертуарный спектакль, он постоянно идет в театре, — рассказал режиссер-постановщик спектакля Владимир Гурфинкель. — Он создавался вместе с Ельцин-центром , который нам был нужен больше, как место вдохновения. Сейчас он идет на нашей сцене, и мы привезли его на гастроли. Конституция — это, конечно, не телефонная книга, но сама по себе она — документ сухой и официальный, как вам пришла в голову идея сделать пьесу по этому документу?

— Послушайте, если читать конституцию, то там есть очень смешные разделы, очень возвышенные, очень трогательные, очень нежные. Я не думаю, что Конституция — это сухой текст. Это замечательный текст, это мечта жизни. Вот я очень хочу жить в мире, где будет полностью реализована эта Конституция. И чтобы мои дети и внуки там жили. Это замечательная мечта будущего — эта Конституция, романтичнее книги нет.

— Замечательно, что мы можем гастролями освежить свою кровь, — продолжил главный режиссер Театра-Театра, — потому что, с одной стороны, радостно, когда театр работает в ситуации, что он уже любим, зритель приветствует артистов сразу, он на вас настроен. Владимир Гурфинкель. Фото: Евгения Буторина

Тимофей Кулябин, Но когда возникают такие гастроли, возникает и переоценка себя, и иная оценка окружающего мира. Это огромное испытание: сможет ли спектакль существовать и держать тот же уровень, когда другие стены, другие зрители. Это замечательный тренинг для театра. С другой стороны, ехать в Новосибирск сложно, ведь Новосибирск — это Алексей Крикливый Андрей Прикотенко . Это поколение сорокалетних хорошо тут обосновалось, и они создают свою стилистику сегодняшнего дня. И наш приезд — это сложный и интересный эстетический диалог.

Гастроли — это огромное, дорогое, многотрудное экономическое предприятие, но для нас это, в первую очередь, художественные гастроли,

где мы пробуем, чем слово наше отзовется в другом месте, с другим зрителем, который отличается от нашего. И счастье, что после двадцати лет безумного чеса антреприз, мы все же возвращаемся к понятию гастролей, крайне необходимых для любого художественного коллектива. Борис Мильграм. Фото: Евгения Буторина

Программа «Большие гастроли» помогает театру достаточно ярко представить себя для регионального зрителя. Об этом рассуждал художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм.

— Это замечательно, что гастроли возвращаются, это стало необходимостью и я очень рад, что программа успешно реализуется. Мы уже не раз принимали другие театры, это всегда проходило замечательно, и вот мы впервые поехали сами и смогли привезти действительно большие спектакли. То есть, сейчас в Новосибирске у нас работает более ста человек. «Карлик Нос» — это полноценный мюзикл, «Восемь любящих женщин» и «На всякого мудреца довольно простоты» — тоже музыкальные спектакли, где задействован оркестр, они идут на огромной сцене «Глобуса». А в «Старом доме» пройдут спектакли совсем другого формата. У нас очень разнообразный театр и это будет в полной мере представлено новосибирским зрителям. Сцена из спектакля «Карлик Нос». Фото: Виктор Дмитриев

Мы очень тщательно отбирали спектакли. С одной стороны, хочется показать больше и хорошо, а с другой, необходимо учитывать технологические особенности площадок. Надеюсь, наши гастроли наполнят мир зрителей новым представлением о театре и сыграют на руку всему театральному искусству.