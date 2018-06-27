В волгоградском ГДЮЦе состоится премьера пластического спектакля

29 июня в детско-юношеском центре Волгограда пройдет премьера пластического спектакля «Пусть всегда будет солнце».

По данным организаторов, это экспериментальный авторский проект, сочетающий в себе элементы театра, хореографии, музыки и кино. Спектакль построен на объединении разножанровых творческих номеров — пластике и хореографии и игре актеров. Данный проект является обладателем гранта, а его автором — студентка ВГИИКа Светлана Ивушкина. Главная его цель — заставить зрителя задуматься о добре и зле, мире и войне, свете и тьме. В спектакле задействованы молодежные творческие коллективы и лауреаты фестиваля «Российская студенческая весна»: группа современной хореографии «Разные лица», студия танцевального искусства «S. o. D. A.» и другие. После премьеры спектакль покажут в Волжском, Михайловке, Камышине и Калаче-на-Дону.