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В волгоградском ГДЮЦе состоится премьера пластического спектакля
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В волгоградском ГДЮЦе состоится премьера пластического спектакля 

АиФ Волгоград 18 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
29 июня в детско-юношеском центре Волгограда пройдет премьера пластического спектакля «Пусть всегда будет солнце».
По данным организаторов, это экспериментальный авторский проект, сочетающий в себе элементы театра, хореографии, музыки и кино. Спектакль построен на объединении разножанровых творческих номеров — пластике и хореографии и игре актеров. Данный проект является обладателем гранта, а его автором — студентка ВГИИКа Светлана Ивушкина. Главная его цель — заставить зрителя задуматься о добре и зле, мире и войне, свете и тьме. В спектакле задействованы молодежные творческие коллективы и лауреаты фестиваля «Российская студенческая весна»: группа современной хореографии «Разные лица», студия танцевального искусства «S. o. D. A.» и другие. После премьеры спектакль покажут в Волжском, Михайловке, Камышине и Калаче-на-Дону.
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