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Нижегородский театр драмы представит премьеру спектакля «Без вины виноватые»
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Нижегородский театр драмы представит премьеру спектакля «Без вины виноватые» 

Ревизор.ru 11 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Спектакль ставит молодой режиссер из Москвы Кирилл Вытоптов. По его словам, классическая пьеса остается актуальной и спустя много десятилетий. "Я не ставлю перед собой задачу поставить классический спектакль. Что это такое? Исторический антураж, исторические костюмы? Наверное. Но лично меня в большей степени интересует не антураж, а внутренняя духовная жизнь людей, их энергия, психология, отношения. С позиций именно сегодняшнего дня. В этом смысле я мало что знаю про 19 век. Мы пытаемся разобраться в веке 21-ом", — отмечает Вытоптов.
Поскольку действие пьесы Островского происходит в театре, режиссер ввел в спектакль двух персонажей — дух театра и театрального критика. Ожидаются и другие новшества, о которых зрители узнают на премьере.
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