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На спектакль «Диалоги о театре» приглашает новогиреевцев арт-центр «Свободный 24»
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На спектакль «Диалоги о театре» приглашает новогиреевцев арт-центр «Свободный 24» 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Спектакль музыкально-драматического объединения «Кончертато» состоится в эту пятницу, в 19.00.
Музыкально-поэтический спектакль «Диалоги о театре» рассказывает о молодежи, увлеченной театром — абитуриентах одного условного театрального вуза в Москве.
Действие происходит в общежитии, где молодые люди и девушки готовятся к поступлению, репетируют этюды, сценки и стихи. Стихов в спектакле очень много, причем как поэтической классики — звучат стихи Пушкина, Лермонтова, Цветаевой, Пастернака — так и произведений современных молодых поэтов, в том числе и автора и режиссера спектакля — Николая Егорова. Отношения между молодыми будущими артистами, шутки и конфликты, творческое состязание друг с другом — вот темы этого живого и легкого театрального представления.
Вход свободный. Подробная информация и регистрация на Timepad: https://svobodniy24.timepad.ru/event/751814/
Адрес арт-центра — Свободный проспект, дом № 24 (библиотека № 96).
Телефон для справок: 8-916-377-73-74.
Фото со страницы «Свободный 24» на фейсбук.
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