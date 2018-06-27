На спектакль «Диалоги о театре» приглашает новогиреевцев арт-центр «Свободный 24»

Спектакль музыкально-драматического объединения «Кончертато» состоится в эту пятницу, в 19.00.

Музыкально-поэтический спектакль «Диалоги о театре» рассказывает о молодежи, увлеченной театром — абитуриентах одного условного театрального вуза в Москве.

Действие происходит в общежитии, где молодые люди и девушки готовятся к поступлению, репетируют этюды, сценки и стихи. Стихов в спектакле очень много, причем как поэтической классики — звучат стихи Пушкина, Лермонтова, Цветаевой, Пастернака — так и произведений современных молодых поэтов, в том числе и автора и режиссера спектакля — Николая Егорова . Отношения между молодыми будущими артистами, шутки и конфликты, творческое состязание друг с другом — вот темы этого живого и легкого театрального представления.

Вход свободный. Подробная информация и регистрация на Timepad: https://svobodniy24.timepad.ru/event/751814/

Адрес арт-центра — Свободный проспект, дом № 24 (библиотека № 96).

Телефон для справок: 8-916-377-73-74.

Фото со страницы «Свободный 24» на фейсбук.