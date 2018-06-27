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Новую песню о Вологде презентуют сегодня в Консисторском дворике кремля
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Новую песню о Вологде презентуют сегодня в Консисторском дворике кремля 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Сегодня состоится закрытие XIV Международного театрального фестиваля «Голоса истории», где назовут победителей. Конкурсную программу закроет спектакль театра из Санкт-Петербурга. Артисты из северной столицы представят на суд зрителей и экспертов спектакль «Счастье мое» в Вологодском драматическом театре.
На сцену драматического театра выйдет труппа Санкт-Петербургского государственного театра «Мастерская». Режиссер — Андрей Горбатый. Действие в спектакле разворачивается в послевоенные годы. Война разделила жизнь страны на две половины — до и после нее. Перед людьми стоит вопрос, как строить будущее — с нуля, заново или же восстанавливая разорванные связи между временами? И можно ли жить, забыв? Ответы на эти вопросы зрители узнают сегодня в 18 часов.
На закрытии фестиваля «Голоса истории» назовут имена победителей в разных номинациях. Мероприятие начнется в 20.30 в Консисторском дворике Вологодского кремля. Гости церемонии услышат премьеру песни о Вологде, написанную специально для фестиваля.
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