Новую песню о Вологде презентуют сегодня в Консисторском дворике кремля

Сегодня состоится закрытие XIV Международного театрального фестиваля «Голоса истории», где назовут победителей. Конкурсную программу закроет спектакль театра из Санкт-Петербурга. Артисты из северной столицы представят на суд зрителей и экспертов спектакль «Счастье мое» в Вологодском драматическом театре.

На сцену драматического театра выйдет труппа Санкт-Петербургского государственного театра «Мастерская». Режиссер — Андрей Горбатый . Действие в спектакле разворачивается в послевоенные годы. Война разделила жизнь страны на две половины — до и после нее. Перед людьми стоит вопрос, как строить будущее — с нуля, заново или же восстанавливая разорванные связи между временами? И можно ли жить, забыв? Ответы на эти вопросы зрители узнают сегодня в 18 часов.

На закрытии фестиваля «Голоса истории» назовут имена победителей в разных номинациях. Мероприятие начнется в 20.30 в Консисторском дворике Вологодского кремля. Гости церемонии услышат премьеру песни о Вологде, написанную специально для фестиваля.