Коротко о смерти

Постановка На пустующей сцене арт-площадки «Маяковка, 10» единственный предмет возле актрисы — стул, утрировано большой, дабы подчеркнуть, что героиня — ещё ребёнок, но рано повзрослевший. Загадочное: «А рыбы спят?», — дополнилось в названии подзаголовком: «коротко о смерти», объясняющим суть темы, чтобы не возникло у зрителя эффекта обманутого ожидания.

Младший брат 10-летней Джетты, героини пьесы немецкого драматурга Йенса Рашке, смертельно болен — у него рак. Как изменяется жизнь маленькой наивной девочки, когда болеет такой же ребенок, как и она — 6-летний Эмиль? Малыш лежит в больнице, опутанный проводами и трубками, и все понимают, что с ним скоро случится. Исследуя свои чувства, девочка мыслит образами: на экране сцены возникают картины, иллюстрирующие рассказ. (худ. Светлана Бородина

В течение часа молодая актриса Марина Замыслова от лица 10-летней девочки, рассказывает о первой встрече со смертью. Пьеса нелинейная и многослойная. Я не в первый раз в постановках возвращаюсь к этой теме — mementō morī (помни о смерти). Как мне кажется, она в Нижнем Новгороде ещё никем не была освоена. Задача очень важная, но никто в театрах не рискует затрагивать эту тему. Я не могу припомнить, чтобы взрослые со мной — ребёнком, говорили о смерти. Наверное, это трудно психологически — вступить в такой диалог. Взрослые и дети — наши будущие зрители, часто не решаются разговаривать об этом друг с другом, а мы поможем им в этом. Надеюсь, этим спектаклем мы выполним некую социальную функцию. У нас неверно принято понятие театра для детей, как исключительно развлекательного. Мы поставили возрастное ограничение «12+», но настаиваем, что это спектакль для взрослых и семейного просмотра.

Самый дурной «театр», который мы видим в жизни, происходит на похоронах, потому что никто не знает, как нужно себя вести. Когда ты беспомощен и не понимаешь, что с этим делать. И каждый надевает на себя некую маску. Мне кажется, нам удалось избежать этого. Чувство вины, которое возникает, когда рядом с тобой умирает близкий человек — это не самое верное чувство. Кому-то может не понравиться, что в течение часа ему будет некомфортно, кого-то оттолкнёт эта тема. А может и наоборот — заинтересует?

По форме, спектакль стремится к современному немецкому театру. Есть верующие и агностики, есть религия и есть театр — два разных общественных института. Хотя в России, театр — это «храм искусства». И наша задача — пролонгировать и смягчить тропинку к самому важному вопросу бытия: почему мы живём на земле такое непродолжительное время? С другой стороны, мы воспитаны и работаем в традициях русского психологического театра, где заложено сочувствие и сострадание — эмпатия к персонажам, без которых нельзя обойтись в нашей культуре — высказывает концепцию своего спектакля Режиссер Александр Ряписов На фото: актриса Марина Замыслова Фото: из открытых источников

Каждый наш спектакль (содружества «К. А. Р. М. А.») очень отличается друг от друга по звучанию. Данная постановка для актёра сложная, в чём-то рискованная. Есть много непривычного, и это было интересно. Диалог должен получиться очень увлекательным.

Наша творческая мечта, чтобы к нам приходили родители с детьми. Тема смерти, как принято считать — это что-то страшное, отталкивающее, неудобное. Однако, страшно или нет, но это естественный процесс. Моя героиня рассказывает, как к нему можно относиться — рассуждает Марина Замыслова.