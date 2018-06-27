Этуш, Мацуев, Конюхов и другие: Путин вручает госнаграды в Кремле

В среду, 27 июня, в Екатерининском зале Кремя президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды выдающимся россиянам. Из рук президента знаки отличия деятели культуры, спортсмены, космонавты, работники здравоохранения и сельского хозяйства. С некоторыми лауреатами встретился корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.

Легенда советского и российского театра и кино Владимир Этуш . Заслуженных наград, в том числе и правительственных, у мэтра гораздо больше, чем даже прожитых лет.

Театром он заболел еще в школе. В 1940-м зачислен на первый курс Щукинского театрального. Но потом Великая Отечественная, он ушел на фронт добровольцем. Был тяжело ранен, но после окончания войны мечту не оставил. Доучился и остался преподавать в Щукинском.

А параллельно — играл в театре Вахтангова. В «важнейшее из искусств», в кино, он пришел в 52-м. Сначала роли были не так, чтобы заметные. Но Леонид Гайдай разглядел в нем кумира миллионов. «Кавказская пленница» — сделала Этуша легендой. Коренной москвич, а как настоящего кавказца сыграл.

Фильм расхватали на цитаты, Этуш стал сверхпопулярен. И навсегда получил кредо актера, могущего из любого эпизода сделать центральный образ.

А вот насчет самого актера — и коллеги, и поклонники актера сходятся в главном — Владимир Абрамович ни на кого не похож. Самородок. Каких не было, нет, и вряд ли будет.

Как и Денис Мацуев , который, говорят, играет, как никто до него. В далеком 90-м из родного Иркутска переехал в Москву, покорять столицу, но переборщил. В 98-м о нем узнал весь мир поклонников классической музыки. Победил на Международном конкурсе имени Чайковского. И началась большая жизнь: ни дня без музицирования, ни дня без концертов. А в последнее время музыкант и общественный деятель. Продвигает филармоническое искусство по всей стране, и состоит в Общественном совете при министерстве культуры . Когда все успевает непонятно.

«Исколесили за два месяца половину земного шара, начиная от Америки, потом была Япония, Китай, Корея. Кто-то даже спросил — говорят надо проверить Мацуева и Гергиева на допинг, что-то они очень много концертов играют. Подозрительно. Я не не скрою, что у нас есть свой мельдоний. Это сцена. Это концертные залы. Это публика», — сказал в декабре 2017 года народный артист РФ, пианист Мацуев.

Но вот уж с кем тягаться в плане путешествий невозможно так это с Федором Конюховым . Он писатель, художник, но прежде всего путешественник. Ему 66. Первую экспедицию совершил в 15. На веслах пересек Азовское море. С тех пор побывал на всех знаменитых горных вершинах, избороздил Тихий океан и Арктику, но и этого ему было мало. В одиночку облетел планету на воздушном шаре. Мировой рекорд — 11 дней, 4 часа и 20 минут. Теперь вверх не лезет. Там все понятно. Вглубь зрит.

«На Луну было семь экспедиций, и 14 человек стояли на Луне. Марианскую впадину за всю историю человечества никто не достиг», — сказал путешественник.

Это его новый проект. На супербатискафе опуститься в самую глубокую точку планеты, на глубину 11 километров на дно Марианской впадины. Установить там российский флаг и каменный православный крест. Если была бы премия сверхчеловек года или столетия, то, скорее всего, ее присудили бы Конюхову.

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