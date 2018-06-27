В Измайлове летом продолжают работать разнообразные секции и студии

Центр культуры и спорта «Измайлово» приглашает жителей района посетить бесплатные творческие студии и спортивные секции.

В летний период в ЦКС «Измайлово» работает большое количество кружков и секций. Дети с родителями, да и просто все желающие от мала до велика с большим удовольствием принимают участие в их работе.

Специалисты центра научат москвичей делать потрясающие художественные работы в студии «Художественная роспись по дереву», «Мастерица» и «Умейка». Проверить свои вокальные данные в театре песни «Голосок». Поиграть в настольный теннис с профессиональным инструктором. Поиграть в различные настольные игры.

Кроме того здесь работает тренажерный зал курсы по английскому языку, театральная студия и многие другие кружки. Словом, занятия найдутся каждому.