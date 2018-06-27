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В Измайлове летом продолжают работать разнообразные секции и студии
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В Измайлове летом продолжают работать разнообразные секции и студии 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Центр культуры и спорта «Измайлово» приглашает жителей района посетить бесплатные творческие студии и спортивные секции.
В летний период в ЦКС «Измайлово» работает большое количество кружков и секций. Дети с родителями, да и просто все желающие от мала до велика с большим удовольствием принимают участие в их работе.
Специалисты центра научат москвичей делать потрясающие художественные работы в студии «Художественная роспись по дереву», «Мастерица» и «Умейка». Проверить свои вокальные данные в театре песни «Голосок». Поиграть в настольный теннис с профессиональным инструктором. Поиграть в различные настольные игры.
Кроме того здесь работает тренажерный зал курсы по английскому языку, театральная студия и многие другие кружки. Словом, занятия найдутся каждому.
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