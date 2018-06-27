Омский театр не смог принять спектакль вахтанговцев

Чтобы отыграть спектакль на сцене Омского музыкального театра, артисты Театра имени Вахтангова были вынуждены привезти с собой из Москвы две фуры декораций. Состояние омского театра, по словам гостей, не позволяет ставить спектакли такого высокого качества. Сегодня, 27 июня, в Омске начал работу VI Международный театральный фестиваль «Академия». Более чем за десятилетнюю историю его существования на омской сцене были показаны десятки спектаклей лучших европейских и российских театров. Причем в этом году в Омск приехали сразу пять коллективов.

— Спектакли было выбирать и легко, и трудно — на выборе отразилось и финансовое положение театров, и их репертуар. К тому же это организационные моменты. Само программирование фестиваля — сложный момент, — сообщил программный директор VI Международного театрального фестиваля «Академия» Александр Вислов . — В этом году у нас ограниченные сроки проведения фестиваля — только пять дней, и было решено выбирать спектакли малой формы зарубежных театров.

Главными действующими лицами в этом году станут актеры театра имени Вахтангова — они отыграют в Омске пять спектаклей: " Евгений Онегин ", «Медея», «Мадмуазель Нитуш», «Наш класс» и «Ревнивая к себе самой». Причем последний спектакль — один из кассовых в репертуаре театра, несмотря на то, что в нем не занято ни одного известного широкой публике артиста — только молодые талантливые актеры.

Последний раз в Омске театр им. Вахтангова был на гастролях в 2007 году, а после заключения договора о сотрудничестве обмен гастролями будет идти чаще. Так, уже осенью омские артисты нанесут ответный визит — представят московской публике четыре своих спектакля.

Большие гастроли московского театра проходят несколько раз в год — артисты могут отыграть на других площадках до 75 спектаклей. При этом не везде состояние провинциальных театров позволяет представить качественную работу. В Омске, например, Музыкальный театр, где сегодня и завтра будет показан спектакль «Евгений Онегин», не оснащен достаточной техникой, необходимой для него.

— Зрители хотят всегда видеть качественный спектакль, который заставляет волноваться и хвататься за сердце. Театр существует для зрителя и во имя зрителя. Если эмоций нет, то, увы… Мы не идем на поводу у зрителя и не ставим дешевые комедии, но мы существуем для него и идем за ним, — говорит директор Государственного академического театра им. Вахтангова Кирилл Крок . — Чтобы сыграть спектакль в вашем Музыкальном театре в том качестве, который видит зритель в Москве, нам пришлось привезти две фуры декораций, в том числе и света. Не могу сказать, что театры в регионах плохие, но есть площадки, где недостаточное оснащение.

Добавим, что сегодня, в день открытия фестиваля, на основной сцене Омского драмтеатра вахтанговцы покажут спектакль «Медея», а на сцене Музыкального театра — «Евгения Онегина». Подробнее с афишей фестиваля можно ознакомиться здесь.