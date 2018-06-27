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Шоу Саши Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ 4 июля: почему надо идти?
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Шоу Саши Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ 4 июля: почему надо идти? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
4 июля шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, которое полтора года назад придумал Саша Петров (29) («Гоголь», «Притяжение», «Лед»), покажут в кинотеатрах по всей стране. Жители 115 российских городов увидят запись спектакля #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ из Театра им. Ермоловой (Петров служит здесь под руководством Олега Евгеньевича Меньшикова (57)).
https://www.youtube.com/watch?v=jJiDF3ZUcUA
Эта невероятная постановка о любви, соединившая и стихи, и монологи, и короткометражный фильм, уже прошла на огромных площадках: в «Крокусе» в Москве, «А2» в Питере и даже на фестивале «Нашествие».
«На театральной площадке мы смешали множество жанров: спектакль, концерт группы Ocean Jet, кинофрагменты, чтение стихов. К сожалению, мы не можем привезти #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в каждый город страны, просто нет таких залов, которые нам подходят по техническим характеристикам. А запросов очень много. Поэтому мы решили сделать себе еще один вызов и показать постановку #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в кинотеатрах», — говорит сам Петров.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/shou-zanovoroditsya-4-iyulya-pochemu-nado-idti/
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