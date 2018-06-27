Центральным объектом «Архстояния-2018» станет «Вилла ПО-2» Александра Бродского

Фестиваль пройдет с 27 по 29 июля в деревне Никола-Ленивец. Темой «Архстояния» в этом году заявлено «Со-Здание». Фестиваль пройдет в формате единого спектакля с музыкальной, перформативной, игровой и образовательной программами. Действие завершит главный перформанс фестиваля.

Фото: Архстояние

«Вилла ПО-2» будет построена из типовых строительных бетонных заборов, найденных вокруг местности.

Команда ArchiPEOPLE представит на «Архстоянии» проект «АРХиФУТБОЛ», посвященный ритуалу этой игры, а команда городских кинотеатров «Москино» откроет на фестивале передвижной кинотеатр под открытым небом, где на винтажном оборудовании будут показывать фильмы с 35-миллиметровой пленки. За музыкальную составляющую будут отвечать российские и зарубежные исполнители, собранные лейблом Leveldva.

Полная программа будет объявлена дополнительно. Большая часть будет сформирована из работ художников, архитекторов, перформеров и саунд-дизайнеров, которые станут победителями открытого конкурса.