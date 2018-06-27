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Муки выбора для героев
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Муки выбора для героев 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Самой нелюбимой учительницей в школе у меня была преподавательница по русскому. Потому что ставила мне «1» за диктанты… А за сочинения — «2»… Как я потом понял — воспитывала. А самой любимой учительницей в школе у меня была… преподавательница по русскому. Потому что за диктанты ставила мне «4» и «5», и за сочинения тоже. Это уже чуть позже. Когда воспитала и научила языку.
Как-то мы с ней шли в школу (жили в одном доме, а потому часто вместе выходили в одно время к первому уроку), и она меня спросила, на кого я пойду учиться дальше. А я честно ответил, что мечтаю быть актером, ну или, на крайний случай журналистом. Она тогда улыбнулась. Не отговаривала, не советовала. Просто приняла к сведению.
…Он долго смотрел на меня. Изучал. «Так! Вы — в джунглях! Идите!» И я — шел. «Змея! Сверху!» — крикнул он, я шарахнулся. Он недовольно качал головой. «Ладно, вы пришли домой и обнаружили, что вас обокрали. Ваши действия?» Я представил. И как-то так задышал… Прерывисто… «Это вы почему так задышали?» — спросил он меня. «Не знаю», — честно ответил я. Он еще подумал и изрек: «Принят!» Так я стал студентом театральной студии при Русском драмтеатре Эстонии. Мечта сбылась. Единственное, что посоветовал руководитель студии, — поступить еще куда-нибудь. На всякий случай. Так я стал еще и студентом журфака.
С театром у меня не сложилось. Из-за своего характера я разругался с худруком за неделю до того, как меня должны были принять в труппу. Студийца!
Ну и не приняли. Зато! В журналистике вроде пошло. Вот даже в Москву переехал. Ох, как я мечтал об этом. Особенно в те дни, когда буквально на минуту появлялся на сцене в спектакле «В Москву! В Москву!» — по чеховским «Трем сестрам».
К чему я эти мемуары тут устроил? Только-только отгремели выпускные. Молодняк резвился в парках, слушал звезд да салютами любовался, а теперь — поступает. Самое смешное, что только единицы знают, чего хотят. Только вот знать в 18 лет, чего хочешь — это еще ничего не значит. Потому что уже в 20 можно передумать. А в 21 — снова. И в 23 — опять.
Муки выбора — они такие. И еще, из смешного: и ведь совета никакого не дашь. Просто потому, что каждый сам кузнец своего счастья. Ошибся на начальном этапе… Ну — сам виноват. Сильный человек — исправишься. Нет? Ну, привет, очередной менеджер по продажам, как принято говорить сегодня. Или просто продавец, как это было раньше.
А по большому счету, ведь лучше и не советовать. Просто потому, что независимо от планов, если ты человек, то ты и пробьешься, и станешь кем-то значимым, и не пропадешь. А вот если ты ничего не значишь, то как был никем, так таким и останешься.
Так что просто удачи всем, кто окончил школу! А кто есть кто — жизнь-то покажет.
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