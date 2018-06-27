«Московское долголетие» в «Перовской слободе»: песни Таривердиева и встреча с актерами театра имени Маяковского 

Путешествие по творчеству известного советского композитора Микаэла Таривердиева совершат гости сквера «Перовская слобода» на празднике проекта «Московское долголетие», который пройдет 28 июня.
Участников ждет встреча с молодыми актерами Театра имени Владимира Маяковского. Анастасия Мишина, Денис Денисов и Татьяна Усатова исполнят композиции Микаэла Таривердиева, также они расскажут о его жизни и творчестве.
Праздник пройдет с 16:00 до 17:00. Вход свободный.
«Московское долголетие» — проект Правительства Москвы для горожан старшего возраста, которые хотят реализовывать себя и получить новые возможности для активного проведения досуга. Стать участниками проекта могут все москвичи пенсионного возраста. Для них создана сеть кружков и секций по разным направлениям — от танцев и пения до курсов домоводства и компьютерной грамотности. Записаться на них можно в любом центре социального обслуживания или во время открытых уроков в парках, предоставив необходимые сведения (номер и серию паспорта, СНИЛС, социальную карту москвича). Все занятия проводятся бесплатно.
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