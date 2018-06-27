«Московское долголетие» в «Перовской слободе»: песни Таривердиева и встреча с актерами театра имени Маяковского

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Праздник пройдет с 16:00 до 17:00. Вход свободный.

Путешествие по творчеству известного советского композитора Микаэла Таривердиева совершат гости сквера «Перовская слобода» на празднике проекта «Московское долголетие», который пройдет 28 июня.

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