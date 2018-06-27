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Пермский Театр-Театр представит лучшие спектакли в Тюмени
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Пермский Театр-Театр представит лучшие спектакли в Тюмени 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
28 июня гастрольные показы открываются постановкой «Месяц в деревне» по драматургическому произведению Ивана Тургенева. В этом спектакле обозначены два любовных треугольника. В первом заключены богатая помещица Наталья Петровна, её воспитанница Вера и Беляев, молодой учитель. Во втором любовном треугольнике находятся Ракитин, поклонник хозяйки имения, Беляев и Наталья Петровна. Однако у Натальи Петровны есть муж… Режиссёр — Борис Мильграм.
Начало: 19:00 Фото: teatr-teatr.com  29 июня зрители Тюмени увидят спектакль-кабаре «Восемь женщин», который завоевал премию «Золотая Маска» в трёх номинациях. Сюжет спектакля известен по кинокартине Франсуа Озона «Восемь любящих женщин». В одно прекрасное утро хозяин дома и глава семьи найден мёртвым в спальне — с этого момента его служанка, дочери, жена, родственницы начинают расследование, чтобы найти убийцу.
Режиссёр — Борис Мильграм.
Начало: 19:00 Фото: mariafm.ru  30 июня и 1 июля тюменские зрители увидят мюзикл Лоры Квинт «Карлик Нос», поставленный по мотивам сказочного произведения Вильгельма Гауфа (перевод Анны Ганзен), в котором говорится о мальчике Якобе, лишившемся друзей, близких, их поддержки, собственного лица и имени. От него отворачиваются все те, кем он дорожил. Что он будет делать? Как он найдёт выход из этого положения? Об этом узнают зрители. Спектакль красочный и зрелищный, в нём будет участвовать живая гусыня, а также зрителям представят необычные трюки с зеркалами, а герои и предметы поднимутся в воздух.
Режиссёр — Борис Мильграм.
Начало: 18:00 Фото: perm.icity.life
2 и 3 июля жители Тюмени приглашаются на спектакль «Сказка о царе Салтане», который пройдёт на малой сцене Тюменского БДТ. Это — знакомая с детства история о царе Салтане и его сыне Гвидоне Салтановиче, а также о прекрасной царевне Лебеди. В фойе театра посетителей ждёт творческая феерия с деталями народных гуляний и игрищ. Все зрители спектакля имеют возможность раскрутить ярмарочное колесо, узнать, что их ждёт в будущем на святочных гаданиях, сделать из бумаги ангела.
Режиссёр: Ирина Ткаченко
Начало: 12:00 Фото: stage-molot.ru  2 июля в 19:00 зрители Тюмени увидят мюзикл «Алые паруса», отмеченный национальной театральной премией «Золотая маска». Это наиболее романтичная история в мировой литературе, в которой говорится о девушке по имени Ассоль, твёрдо верящей в свою мечту и ждущей, когда она сбудется. Показ этого мюзикла — главное гастрольное событие. Композитор — Максим Дунаевский. Фото: perm.cityshow.me
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