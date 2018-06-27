Студенты-режиссеры могут и оперу спеть

Еще жарче, чем на улице, только в одной из главных театральных кузниц страны — ГИТИС-РАТИ. Здесь пора экзаменов. Корреспондент «ВМ» убедилась, что ученики режиссерской мастерской Леонида Хейфеца не только владеют актерским мастерством и сами ставят спектакли. Будущие режиссеры драматического театра сдают дисциплину «Техника вокала», поют оперные партии и прекрасно танцуют, хотя оканчивают только второй курс.

После экзамена «Техника вокала» Максим Меламидов, студент мастерской Хейфеца, пояснил, что пение для режиссера — важный предмет.

— Чтобы показывать актерам, как правильно это делать, чтобы требовать от них идеального исполнения, режиссер сам все должен уметь, — заметил он.

В этот раз режиссерская группа мастерской Хейфеца поставила и исполнила классику — оперетту Дмитрия Шостаковича «Москва — Черемушки». Написанная в 1959 году, она уже тогда поднимала актуальный и поныне «квартирный вопрос». Получился острый и смешной музыкальный спектакль с яркими характерами москвичей середины XX века.

Роли распределяли исходя из схожести артистов и героев. Так, Максим Меламедов из глубокой деревни Пермского края Гайнского района играет простого парня Борю Корецкого. Он заслужил отличную оценку и аплодисменты публики, реакцию которой при вынесении решения учитывает экзаменационная комиссия.

Леонид Ефимович остался доволен мастерством своих подопечных, что подтверждали его возгласы «браво» во время показа.

— Стараемся учить режиссеров ставить спектакли на любой вкус. Ведь что нужно публике — никогда неизвестно. Одним интересна очередная музыкальная группа, а другим — Рахманинов. Сказать, что большинство зрителей тяготеет к серьезному искусству, увы, не могу. К счастью, есть толика, которая нуждается в размышлениях о жизни. Но многим жизнь дается очень тяжело, и поэтому можно понять, что в театре они хотят отдохнуть. Я был мальчиком во время войны и только потом понял, почему тогда снимали комедии. Слез и горя было столько, что люди нуждались в том, чтобы их пожалели. Сегодня тоже нужны комедии. Рад, что мои ученики в этом жанре поставили оперетту «Москва — Черемушки».

Студенты ГИТИСа участвуют в театральных фестивалях и привозят награды. Максим Меламедов и Костя Денискин недавно стали лауреатами фестиваля «Студенческая весна — 2018». Между прочим, лучшим студентам-режиссерам выдают гранты на постановку большого спектакля в одном из лучших театров Москвы