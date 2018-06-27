Эксперт фестиваля «Золотая Маска» о премьере «Приговорённый к смерти бежал» в Санкт-Петербурге 

«Приехав в Петербург в день очередного матча, пыталась ввинтиться в метро, чтобы доехать до ТЮЗа. Процесс начался далеко от входа, огромная толпа пела, дудела, пыталась плясать и орала на разных языках. Минут через 20, уже около дверей, стало понятно, что надо немедленно „вывинчиваться“ обратно, иначе беда. И „приговорённый к смерти бежал“ — от Чернышевской до Пушкинской, выученными тайными тропами, на одноименный спектакль Дмитрий Волкострелов. И ведь добежал, и было ему потом счастье. Из городского безумия ты попадаешь на обитаемый островок другого мира — умного, негромкого, спокойного, да ещё как здорово сочиненного, принимающего тебя внутрь. Здесь было все: точно смонтированная история, театр, который на другом полюсе от дурного пафоса, фильм, кадры, фотографии, жизнь, разговоры, графика построений, настроенческие световые перепады, творцы и просто люди, любимые „волкостреловские“ интонации у актрис, свободное пространство для зрителей, чтобы осмыслить и почувствовать. Мне нравится разный театр, но этот точно мой. И все панические атаки ушли, и как-то вообще хорошо стало. А сегодня — Художник извне и изнутри!».