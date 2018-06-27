Ещё
Эксперт фестиваля «Золотая Маска» о премьере «Приговорённый к смерти бежал» в Санкт-Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Эксперт фестиваля «Золотая Маска» о премьере «Приговорённый к смерти бежал» в Санкт-Петербурге 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
«Приехав в Петербург в день очередного матча, пыталась ввинтиться в метро, чтобы доехать до ТЮЗа. Процесс начался далеко от входа, огромная толпа пела, дудела, пыталась плясать и орала на разных языках. Минут через 20, уже около дверей, стало понятно, что надо немедленно „вывинчиваться“ обратно, иначе беда. И „приговорённый к смерти бежал“ — от Чернышевской до Пушкинской, выученными тайными тропами, на одноименный спектакль Дмитрий Волкострелов. И ведь добежал, и было ему потом счастье. Из городского безумия ты попадаешь на обитаемый островок другого мира — умного, негромкого, спокойного, да ещё как здорово сочиненного, принимающего тебя внутрь. Здесь было все: точно смонтированная история, театр, который на другом полюсе от дурного пафоса, фильм, кадры, фотографии, жизнь, разговоры, графика построений, настроенческие световые перепады, творцы и просто люди, любимые „волкостреловские“ интонации у актрис, свободное пространство для зрителей, чтобы осмыслить и почувствовать. Мне нравится разный театр, но этот точно мой. И все панические атаки ушли, и как-то вообще хорошо стало. А сегодня — Художник извне и изнутри!».
Ревизор.ru: последние новости
XII Международная летняя театральная школа Александра Калягина представит спектакли с участием своих выпускников Нижегородский театр драмы представит премьеру спектакля "Без вины виноватые" В Липецком театре драмы им. Толстого пройдут гастроли крымского театра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МакSим покидает сцену из-за болезни11
Тест: помните ли вы фильм «Афоня»24
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Вспомните фильм по кадру: тест5
Актёры, которых время сильно изменило4
Видео
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
02:47
В Сети появился русский трейлер «Хищника»
Кино
05:07
Басков стал принцем и сел на коня
Концерты
04:23
Смешные дубли во время съемок смертельных сцен
Кино
11:51
Фильмы 90-х, ставшие символами времени
Кино
00:33
МакSим покидает сцену из-за болезни
Концерты
09:34
Трейлеры, оказавшиеся интереснее фильмов
Кино
04:39
Теории о Гарри Поттере, способные напугать
Кино
09:24
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Кино
04:28
Жуткие ляпы в мультфильмах, которые вы не замечали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение