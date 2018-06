Уикенд в Петербурге с 28 июня по 1 июля 

Мировая премьера оперы про декабристов в Мариинском театре, большой лайв Kito Jempere Band в честь старта концертного сезона на Новой Голландии и новый рэп-фестиваль с участием Хаски и Feduk — как весело (и музыкально!) провести эти выходные в городе.

Пт 29 июня Сб 30 июня Вс 1 июля

28 июня 20:00 Концертный зал Мариинского театральной

28-12 июня-августа Михайловский замок

с 28 июня

с 28 июня

с 28 июня

с 28 июня

с 28 июня

с 28 июня

Фильм «50 весенних дней» / Aurore Обаятельная французская комедия положений про мать-одиночку за 40, которая вдруг становится бабушкой, мучается из-за менопаузы и невозможности найти работу и мечтает встретить мужчину мечты.

с 28 июня

28 июня 19:00 «Охта Молл»

Лекция про зависимости В четверг в «ОхтаЛабе» доцент кафедры «Биофизика» Политеха, старший научный сотрудник Института экспериментальной медицины Марина Карпенко расскажет про единый механизм зависимостей: чем свидание с любимым похоже на поедание фаст-фуда. Вход свободный по регистрации.

29 июня 18:00 Дом книги

29-30 июня «Родина»

29-2 июня-июля

Фестиваль «Свинг белой ночи». В этом году фестиваль празднует 25-й день рождения. В честь него 1 июля на площадке у Инженерного замка пройдет большой и бесплатный гала-концерт. Среди его участников — квинтет Кэтрин Рассел, «Ленинградский диксиленд» Олега Кувайцева и многие другие. Полная программа здесь.

29 июня 19:30 Новая Голландия

29-12 июня-июля «Англетер»

Фестиваль «Кино&футбол» В пятницу в «Англетере» стартует фестиваль «Кино&футбол», приуроченный к мундиалю. Раз в неделю тут будут показывать один заметный фильм, посвященный игре на планете. Первой станет британская комедия «В поисках Эрика». Камео в ней сыграл футболист Эрик Кантона.

29 июня 20:00 крыша Hi-Hat Концерт ВИА «Пролетарское танго» В пятницу ретро-группа Дмитрия Караневского «Пролетарское танго» сыграет концерт на крыше Hi-Hat в честь своего дня рождения. Музыканты исполнят как фирменные каверы на советские шлягеры, так и собственные песни.

29 июня 23:55 Stackenschneider

30-1 июня-июля

Фестиваль «Открытая карта» В субботу и воскресенье в Петербурге пройдет фестиваль экскурсий от местных и для местных «Открытая карта», где гидом может стать любой, кто может интересно показать и рассказать о локациях города. На этот раз среди тем — смерть, запреты и табу. Подробности здесь.

30 июня 14:00 театр «Карамболь»

30 июня 18:30 «А2»

Waves Music Festival Рэп-слет пройдет впервые, но его амбиции уже устремлены в прекрасное далеко. О том, что их волнует, прочитают ATL (о танцах), Feduk (о виноделии), Хаски (о гетто-панельках) и номинант «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Boulevard Depo (о веб-проблемах YungRussia).

30-24 июня-июля Музей политической истории

30-29 июня-июля «Пушкинская, 10»

30 июня 19:00 Театр поколений

30 июня 20:00 Эрарта

30 июня 20:00 Новая Голландия

30 июня 20:00 Александринский театр

30 июня 20:00 БКЗ «Октябрьский»

Гала-концерт tars of the 21st Century В субботу на сцене БКЗ «Октябрьский» пройдет балетный гала под руководством Олега Виноградова . Проект Stars of the 21st Century впервые покажут в Петербурге. В программе примут участие артисты Парижской Оперы, Государственного балета Берлина, Венского театра оперы и балета, Ла Скала, Голландского национального театра оперы и балета, Мариинского и Большого театров.