Уикенд в Петербурге с 28 июня по 1 июля

Мировая премьера оперы про декабристов в Мариинском театре, большой лайв Kito Jempere Band в честь старта концертного сезона на Новой Голландии и новый рэп-фестиваль с участием Хаски и Feduk — как весело (и музыкально!) провести эти выходные в городе.

Пт 29 июня Сб 30 июня Вс 1 июля

28 июня 20:00 Концертный зал Мариинского театральной

Опера «Затмение» В Мариинском покажут мировую премьеру оперы о декабристах — правда, в концертном исполнении. Автор музыки и либретто — Александр Раскатов , один из самых успешных за рубежом российских композиторов. Состав солистов, которые будут петь премьеру, еще не объявлен, но уже известно, что дирижировать будет Валерий Гергиев , которому она в том числе посвящена.

28-12 июня-августа Михайловский замок

Выставка Александра Семенцова В Михайловском замке в четверг открывается выставка «Болевой синдром» Александра Семенцова. Экзистенциальные работы были написаны художником под впечатлений от военных событий в Абхазии 1992-1993 годах. Куратором экспозиции стал номинант «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», искусствовед Александр Боровский

с 28 июня

Фильм «Убийца 2. Против всех» / Sicario 2: Soldado Сиквел остросюжетного боевика с Джошом Бролином и Бенисио Дель Торо . Экс-адвокат Алехандро Гиллик снова соглашается сотрудничать с агентом ЦРУ Мэттом Грэйвером. На этот раз они попытаются остановить мексиканский картель, переправляющий в Штаты террористов.

с 28 июня

Фильм «План побега 2» / Escape Plan 2: Hades В новой части боевика Рэй Бреслин ( Сильвестр Сталлоне ), чтобы спасти напарника Шу Рена (Хуан Сяомин), отправляется за ним в полностью компьютеризованную тюрьму, из которой невозможно выбраться.

с 28 июня

Фильм «Книжный клуб» / Book Club Ромком Билла Холдермэна о четырех утонченных интеллектуалках за 50 (их играют Дайан Китон , Джейн Фонда, Кэндис Берген и Мэри Стинберген ). Они собираются в книжный клуб, в котором обсуждают великие классические романы. Но однажды темой встречи становится «50 оттенков серого», что меняет всю жизнь героинь.

с 28 июня

Фильм «Распрекрасный принц» / Charming В мультфильме от продюсеров «Шрека» поют все: от Деми Ловато и Сии до Аврил Лавин . Из-за проклятья феи в прекрасного принца влюбляются все девушки, но у дара есть обратная сторона: мужчины его ненавидят. А если он не встретит истинную любовь до 21 года, способность чувствовать потеряют все жители королевства.

с 28 июня

Фильм «Во власти стихии» / Adrift Основанный на реальной истории триллер из серии «Человек против стихии» с Шейлин Вудли Сэмом Клафлином . Влюбленные Тэми и Ричард совершают путешествие по Тихому океану на яхте, но неожиданно их судно настигает один из самых мощных ураганов в истории.

с 28 июня

Фильм «50 весенних дней» / Aurore Обаятельная французская комедия положений про мать-одиночку за 40, которая вдруг становится бабушкой, мучается из-за менопаузы и невозможности найти работу и мечтает встретить мужчину мечты.

с 28 июня

Фильм «Ты водишь!» Основанная на реальных событиях комедия с Джереми Реннером Эдом Хелмсом — каждый год группа друзей играет в прокаченную версию «пятнашек», рискуя ради «Ты водишь!» всем, что у них есть: от работы до отношений.

28 июня 19:00 «Охта Молл»

Лекция про зависимости В четверг в «ОхтаЛабе» доцент кафедры «Биофизика» Политеха, старший научный сотрудник Института экспериментальной медицины Марина Карпенко расскажет про единый механизм зависимостей: чем свидание с любимым похоже на поедание фаст-фуда. Вход свободный по регистрации.

29 июня 18:00 Дом книги

Лекция Давида Яна В пятницу в атриуме Дома Книги пройдет завершающая сессия международного образовательного проекта LAKHTA VIEW. Тема июньского мероприятия — будущее. В роли спикера выступит IT-предприниматель Давид Ян, основатель и председатель совета директоров группы компаний ABBYY. В конце лекции гостям покажут документальный спектакль Семена Александровского «Топливо», основанный на биографии Яна. Вход свободный по регистрации.

29-30 июня «Родина»

Спецпоказ фильмов Андрея Звягинцева В рамках программы «Синематека Искусство кино» в киноцентре «Родина» покажут на большом экране картины Андрея Звягинцева. В пятницу — дебютное «Возвращение», в субботу — «Изгнание». Режиссер лично представит фильмы и ответит на вопросы зрителей. Модератором дискуссии станет главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик Антон Долин

29-2 июня-июля

Фестиваль «Свинг белой ночи». В этом году фестиваль празднует 25-й день рождения. В честь него 1 июля на площадке у Инженерного замка пройдет большой и бесплатный гала-концерт. Среди его участников — квинтет Кэтрин Рассел, «Ленинградский диксиленд» Олега Кувайцева и многие другие. Полная программа здесь.

29 июня 19:30 Новая Голландия

Лекция об архитектуре стадионов На Новой Голландии ученый-искусствовед Дмитрий Козлов расскажет, как по архитектуре стадиона определить политический режим страны. Он вспомнит примеры от греческой Олимпии до недавно возведенных площадок. Вход свободный, но по регистрации.

29-12 июня-июля «Англетер»

Фестиваль «Кино&футбол» В пятницу в «Англетере» стартует фестиваль «Кино&футбол», приуроченный к мундиалю. Раз в неделю тут будут показывать один заметный фильм, посвященный игре на планете. Первой станет британская комедия «В поисках Эрика». Камео в ней сыграл футболист Эрик Кантона.

29 июня 20:00 крыша Hi-Hat Концерт ВИА «Пролетарское танго» В пятницу ретро-группа Дмитрия Караневского «Пролетарское танго» сыграет концерт на крыше Hi-Hat в честь своего дня рождения. Музыканты исполнят как фирменные каверы на советские шлягеры, так и собственные песни.

29 июня 23:55 Stackenschneider

Вечеринка «Sumeba Miyako» В пятницу в Stackenschneider пройдет вечеринка в честь двухлетия серии «Sumeba Miyako». Поздравлять будут 9 артистов-завсегдатаев: София Родина, Eostra, Денис Рябов , Tsyo, Shutta, Camin', Kalivas, Blain и Лиза Смирнова.

30-1 июня-июля

Фестиваль «Открытая карта» В субботу и воскресенье в Петербурге пройдет фестиваль экскурсий от местных и для местных «Открытая карта», где гидом может стать любой, кто может интересно показать и рассказать о локациях города. На этот раз среди тем — смерть, запреты и табу. Подробности здесь.

30 июня 14:00 театр «Карамболь»

Мюзикл «Тайна Третьей планеты» В театре «Карамболь» покажут мюзикл Александра Зацепина для всей семьи «Тайна Третьей планеты», основанный на его саундтреке к одноименному мультфильму. Подробнее о спектакле читайте в нашем интервью с композитором.

30 июня 18:30 «А2»

Waves Music Festival Рэп-слет пройдет впервые, но его амбиции уже устремлены в прекрасное далеко. О том, что их волнует, прочитают ATL (о танцах), Feduk (о виноделии), Хаски (о гетто-панельках) и номинант «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Boulevard Depo (о веб-проблемах YungRussia).

30-24 июня-июля Музей политической истории

Федора Шехтеля. Выставка «Посетить обязательно!» В Музее политической истории покажут артефакты Первой Всероссийской сельскохозяйственной выставки на Воробьевых горах 1923 года. Она стала прообразом ВДНХ, а за ее облик отвечали ученые и архитекторы: от Николая Вавилова до Веры Мухиной

30-29 июня-июля «Пушкинская, 10»

Фестиваль «Праздник дома» В субботу в арт-центре «Пушкинская, 10» стартует фестиваль «Праздник дома» в честь его дня рождения. В день открытия вход на все выставки бесплатный (среди них, например, можно посмотреть на автографы Майка Науменко ). Театр АХЕ покажет перформанс «Лестница существ» по тексту Льва Рубинштейна . Полная программа здесь.

30 июня 19:00 Театр поколений

Документальный спектакль о блокаде В субботу Театре Поколений покажет документальный проект «67/871» (первая цифра — количество отобранных историй, вторая — дней осады). В пьесу его превратила руководитель Театра.doc Елена Гремина . Он стал ее последней работой — драматурга не стало в этом году.

30 июня 20:00 Эрарта

Фестиваль «Мы больше не будем» В субботу на «Эрарта-сцене» пройдет последний концерт со слоганом «Уходить — так с музыкой». В нем примут участие Вася В., S. P. O. R. T., Илона Маркарова, Zero People, Женя Любич , «Сегодняночью», «Полюса», Алина Орлова , Optimystica Light и многие другие.

30 июня 20:00 Новая Голландия

Концерт Kito Jempere Band На большой лайв бэнда программного директора «Кузни» Кирилла Сергеева (аkа Kito Jempere) на Новой Голландии соберется уникальный состав из финской джаз-легенды Джими Тенора, техно-романтика Романа Литвинова (akа Mujuice), музыкантов групп IOWA, Manizha, «Ассаи» и многих других. Концерт запишут как альбом и выпустят на виниле, а также в виде фильма. После — масштабное афтепати в «Кузне»

30 июня 20:00 Александринский театр

30 июня 20:00 БКЗ «Октябрьский»

Гала-концерт tars of the 21st Century В субботу на сцене БКЗ «Октябрьский» пройдет балетный гала под руководством Олега Виноградова . Проект Stars of the 21st Century впервые покажут в Петербурге. В программе примут участие артисты Парижской Оперы, Государственного балета Берлина, Венского театра оперы и балета, Ла Скала, Голландского национального театра оперы и балета, Мариинского и Большого театров.

30 июня 23:00 «Танцплощадка»

Диджей-сет Mujuice Техно-романтик Роман Литвинов (ака Mujuice) в субботу сыграет диджей-сет в клубе «Танцплощадка». Локальная поддержка от Mistervolk — экспериментального дуэта от участников группы « Есть Есть Есть».

30 июня 23:59 «КПД»

Вечеринка «Monasterio Night» В клубе «КПД» в Порт «Севкабеле» в субботу — шоукейс от московской техно формации Monasterio. Свои сеты представят ее резиденты — Stef Mendesidis, Unbalance, Gasitel. Локальная поддержка от артистов формации m_division Ивана Логоса и объединения Tekstil Music — Munt Berry & Denis Shubin.

1-31 июля 12:00 Анненкирхе

Выставка «Петли» В Анненкирхе в воскресенье стартует первая персональная выставка молодого художника Андрея Оленева. В Нижнем Новгороде он известен монументальными росписями на фасадах старых домов в историческом центре, а также многосоставными деревянными объектами. В Петербурге Оленев оформлял временный забор, окружавший фасад Михайловского театра во время недавнего ремонта.

1 июля 13:00 Выборгская библиотека

Выставка предметного дизайна «Культура Быта» В воскресенье в Выборге стартует ежегодный выставочный дизайн-проект «Культура быта. Север». В этот раз он посвящен архитектуру Алвару Аалто и пройдет в построенной им библиотеке. Выставка открывает публично-образовательную программу, которая включает серию лекций о дизайне и его истории.

1 июля 16:00 Новая Голландия