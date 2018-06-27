Уикенд в Петербурге с 28 июня по 1 июля 

Мировая премьера оперы про декабристов в Мариинском театре, большой лайв Kito Jempere Band в честь старта концертного сезона на Новой Голландии и новый рэп-фестиваль с участием Хаски и Feduk — как весело (и музыкально!) провести эти выходные в городе.
Пт 29 июня Сб 30 июня Вс 1 июля
28 июня 20:00 Концертный зал Мариинского театральной
Опера «Затмение» В Мариинском покажут мировую премьеру оперы о декабристах — правда, в концертном исполнении. Автор музыки и либретто — Александр Раскатов, один из самых успешных за рубежом российских композиторов. Состав солистов, которые будут петь премьеру, еще не объявлен, но уже известно, что дирижировать будет Валерий Гергиев, которому она в том числе посвящена.
28-12 июня-августа Михайловский замок
Выставка Александра Семенцова В Михайловском замке в четверг открывается выставка «Болевой синдром» Александра Семенцова. Экзистенциальные работы были написаны художником под впечатлений от военных событий в Абхазии 1992-1993 годах. Куратором экспозиции стал номинант «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», искусствовед Александр Боровский.
с 28 июня
Фильм «Убийца 2. Против всех» / Sicario 2: Soldado Сиквел остросюжетного боевика с Джошом Бролином и Бенисио Дель Торо. Экс-адвокат Алехандро Гиллик снова соглашается сотрудничать с агентом ЦРУ Мэттом Грэйвером. На этот раз они попытаются остановить мексиканский картель, переправляющий в Штаты террористов.
с 28 июня
Фильм «План побега 2» / Escape Plan 2: Hades В новой части боевика Рэй Бреслин (Сильвестр Сталлоне), чтобы спасти напарника Шу Рена (Хуан Сяомин), отправляется за ним в полностью компьютеризованную тюрьму, из которой невозможно выбраться.
с 28 июня
Фильм «Книжный клуб» / Book Club Ромком Билла Холдермэна о четырех утонченных интеллектуалках за 50 (их играют Дайан Китон, Джейн Фонда, Кэндис Берген и Мэри Стинберген). Они собираются в книжный клуб, в котором обсуждают великие классические романы. Но однажды темой встречи становится «50 оттенков серого», что меняет всю жизнь героинь.
с 28 июня
Фильм «Распрекрасный принц» / Charming В мультфильме от продюсеров «Шрека» поют все: от Деми Ловато и Сии до Аврил Лавин. Из-за проклятья феи в прекрасного принца влюбляются все девушки, но у дара есть обратная сторона: мужчины его ненавидят. А если он не встретит истинную любовь до 21 года, способность чувствовать потеряют все жители королевства.
с 28 июня
Фильм «Во власти стихии» / Adrift Основанный на реальной истории триллер из серии «Человек против стихии» с Шейлин Вудли и Сэмом Клафлином. Влюбленные Тэми и Ричард совершают путешествие по Тихому океану на яхте, но неожиданно их судно настигает один из самых мощных ураганов в истории.
с 28 июня
Фильм «50 весенних дней» / Aurore Обаятельная французская комедия положений про мать-одиночку за 40, которая вдруг становится бабушкой, мучается из-за менопаузы и невозможности найти работу и мечтает встретить мужчину мечты.
с 28 июня
Фильм «Ты водишь!» Основанная на реальных событиях комедия с Джереми Реннером и Эдом Хелмсом — каждый год группа друзей играет в прокаченную версию «пятнашек», рискуя ради «Ты водишь!» всем, что у них есть: от работы до отношений.
28 июня 19:00 «Охта Молл»
Лекция про зависимости В четверг в «ОхтаЛабе» доцент кафедры «Биофизика» Политеха, старший научный сотрудник Института экспериментальной медицины Марина Карпенко расскажет про единый механизм зависимостей: чем свидание с любимым похоже на поедание фаст-фуда. Вход свободный по регистрации.
29 июня 18:00 Дом книги
Лекция Давида Яна В пятницу в атриуме Дома Книги пройдет завершающая сессия международного образовательного проекта LAKHTA VIEW. Тема июньского мероприятия — будущее. В роли спикера выступит IT-предприниматель Давид Ян, основатель и председатель совета директоров группы компаний ABBYY. В конце лекции гостям покажут документальный спектакль Семена Александровского «Топливо», основанный на биографии Яна. Вход свободный по регистрации.
29-30 июня «Родина»
Спецпоказ фильмов Андрея Звягинцева В рамках программы «Синематека Искусство кино» в киноцентре «Родина» покажут на большом экране картины Андрея Звягинцева. В пятницу — дебютное «Возвращение», в субботу — «Изгнание». Режиссер лично представит фильмы и ответит на вопросы зрителей. Модератором дискуссии станет главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик Антон Долин.
29-2 июня-июля
Фестиваль «Свинг белой ночи». В этом году фестиваль празднует 25-й день рождения. В честь него 1 июля на площадке у Инженерного замка пройдет большой и бесплатный гала-концерт. Среди его участников — квинтет Кэтрин Рассел, «Ленинградский диксиленд» Олега Кувайцева и многие другие. Полная программа здесь.
29 июня 19:30 Новая Голландия
Лекция об архитектуре стадионов На Новой Голландии ученый-искусствовед Дмитрий Козлов расскажет, как по архитектуре стадиона определить политический режим страны. Он вспомнит примеры от греческой Олимпии до недавно возведенных площадок. Вход свободный, но по регистрации.
29-12 июня-июля «Англетер»
Фестиваль «Кино&футбол» В пятницу в «Англетере» стартует фестиваль «Кино&футбол», приуроченный к мундиалю. Раз в неделю тут будут показывать один заметный фильм, посвященный игре на планете. Первой станет британская комедия «В поисках Эрика». Камео в ней сыграл футболист Эрик Кантона.
29 июня 20:00 крыша Hi-Hat Концерт ВИА «Пролетарское танго» В пятницу ретро-группа Дмитрия Караневского «Пролетарское танго» сыграет концерт на крыше Hi-Hat в честь своего дня рождения. Музыканты исполнят как фирменные каверы на советские шлягеры, так и собственные песни.
29 июня 23:55 Stackenschneider
Вечеринка «Sumeba Miyako» В пятницу в Stackenschneider пройдет вечеринка в честь двухлетия серии «Sumeba Miyako». Поздравлять будут 9 артистов-завсегдатаев: София Родина, Eostra, Денис Рябов, Tsyo, Shutta, Camin', Kalivas, Blain и Лиза Смирнова.
30-1 июня-июля
Фестиваль «Открытая карта» В субботу и воскресенье в Петербурге пройдет фестиваль экскурсий от местных и для местных «Открытая карта», где гидом может стать любой, кто может интересно показать и рассказать о локациях города. На этот раз среди тем — смерть, запреты и табу. Подробности здесь.
30 июня 14:00 театр «Карамболь»
Мюзикл «Тайна Третьей планеты» В театре «Карамболь» покажут мюзикл Александра Зацепина для всей семьи «Тайна Третьей планеты», основанный на его саундтреке к одноименному мультфильму. Подробнее о спектакле читайте в нашем интервью с композитором.
30 июня 18:30 «А2»
Waves Music Festival Рэп-слет пройдет впервые, но его амбиции уже устремлены в прекрасное далеко. О том, что их волнует, прочитают ATL (о танцах), Feduk (о виноделии), Хаски (о гетто-панельках) и номинант «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Boulevard Depo (о веб-проблемах YungRussia).
30-24 июня-июля Музей политической истории
Выставка «Посетить обязательно!» В Музее политической истории покажут артефакты Первой Всероссийской сельскохозяйственной выставки на Воробьевых горах 1923 года. Она стала прообразом ВДНХ, а за ее облик отвечали ученые и архитекторы: от Николая Вавилова до Веры Мухиной и Федора Шехтеля.
30 июня БТК Спектакль «Летающий велосипед, или Кукла, которая знала все» В субботу в Большом театре кукол премьера спектакля «Летающий велосипед, или Кукла, которая знала все». Его поставил художественный руководитель БТК Руслан Кудашов. Рассказчиками в нем будут куклы Пабло Пикассо, Марка Шагала, Винсента Ван Гога и Анри Матисса. Основа постановки — театр теней и как будто сошедшие с картин персонажи.
30-29 июня-июля «Пушкинская, 10»
Фестиваль «Праздник дома» В субботу в арт-центре «Пушкинская, 10» стартует фестиваль «Праздник дома» в честь его дня рождения. В день открытия вход на все выставки бесплатный (среди них, например, можно посмотреть на автографы Майка Науменко). Театр АХЕ покажет перформанс «Лестница существ» по тексту Льва Рубинштейна. Полная программа здесь.
30 июня 19:00 Театр поколений
Документальный спектакль о блокаде В субботу Театре Поколений покажет документальный проект «67/871» (первая цифра — количество отобранных историй, вторая — дней осады). В пьесу его превратила руководитель Театра.doc Елена Гремина. Он стал ее последней работой — драматурга не стало в этом году.
30 июня 20:00 Эрарта
Фестиваль «Мы больше не будем» В субботу на «Эрарта-сцене» пройдет последний концерт со слоганом «Уходить — так с музыкой». В нем примут участие Вася В., S. P. O. R. T., Илона Маркарова, Zero People, Женя Любич, «Сегодняночью», «Полюса», Алина Орлова, Optimystica Light и многие другие.
30 июня 20:00 Новая Голландия
Концерт Kito Jempere Band На большой лайв бэнда программного директора «Кузни» Кирилла Сергеева (аkа Kito Jempere) на Новой Голландии соберется уникальный состав из финской джаз-легенды Джими Тенора, техно-романтика Романа Литвинова (akа Mujuice), музыкантов групп IOWA, Manizha, «Ассаи» и многих других. Концерт запишут как альбом и выпустят на виниле, а также в виде фильма. После — масштабное афтепати в «Кузне»
30 июня 20:00 Александринский театр
Проект «Танцы о любви» На сцене Александринского театра покажут проект солиста Мариинского театра Александра Сергеева «Танцы о любви». В Петербурге его будет сопровождать «живая» музыка в исполнении пианистов Полины Осетинской и Алексея Гориболя. В программу входят сочинения самых ярких современных балетмейстеров: Владимира Варнавы, Раду Поклитару, Алексея Мирошниченко и Даниэля Пройетто. Подробнее здесь.
30 июня 20:00 БКЗ «Октябрьский»
Гала-концерт tars of the 21st Century В субботу на сцене БКЗ «Октябрьский» пройдет балетный гала под руководством Олега Виноградова. Проект Stars of the 21st Century впервые покажут в Петербурге. В программе примут участие артисты Парижской Оперы, Государственного балета Берлина, Венского театра оперы и балета, Ла Скала, Голландского национального театра оперы и балета, Мариинского и Большого театров.
30 июня 23:00 «Танцплощадка»
Диджей-сет Mujuice Техно-романтик Роман Литвинов (ака Mujuice) в субботу сыграет диджей-сет в клубе «Танцплощадка». Локальная поддержка от Mistervolk — экспериментального дуэта от участников группы « Есть Есть Есть».
30 июня 23:59 «КПД»
Вечеринка «Monasterio Night» В клубе «КПД» в Порт «Севкабеле» в субботу — шоукейс от московской техно формации Monasterio. Свои сеты представят ее резиденты — Stef Mendesidis, Unbalance, Gasitel. Локальная поддержка от артистов формации m_division Ивана Логоса и объединения Tekstil Music — Munt Berry & Denis Shubin.
1-31 июля 12:00 Анненкирхе
Выставка «Петли» В Анненкирхе в воскресенье стартует первая персональная выставка молодого художника Андрея Оленева. В Нижнем Новгороде он известен монументальными росписями на фасадах старых домов в историческом центре, а также многосоставными деревянными объектами. В Петербурге Оленев оформлял временный забор, окружавший фасад Михайловского театра во время недавнего ремонта.
1 июля 13:00 Выборгская библиотека
Выставка предметного дизайна «Культура Быта» В воскресенье в Выборге стартует ежегодный выставочный дизайн-проект «Культура быта. Север». В этот раз он посвящен архитектуру Алвару Аалто и пройдет в построенной им библиотеке. Выставка открывает публично-образовательную программу, которая включает серию лекций о дизайне и его истории.
1 июля 16:00 Новая Голландия
Фильм «Представление» На Новой Голландии в воскресенье покажут скандальную картину Николаса Роуга «Представление». В фильме о Лондоне 1960-х играет Мик Джаггер. Представит картину кинокритик Станислав Ростоцкий. Вход свободный по регистрации.