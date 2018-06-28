Александринский театр завершит сезон последним показом спектакля Валерия Фокина «Ревизор»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Александринский театр завершит в четверг свой 262-й сезон прощальным показом одного из самых знаменитых спектаклей народного артиста России Валерия Фокина — «Ревизор». Об этом режиссер рассказал накануне на пресс-конференции, объяснив, почему завершение жизни спектакля решено было превратить в особую акцию.

"Этот спектакль уже 16 лет неизменно идет с аншлагом и он по-особому дорог нам, потому что с него мы начали в 2002 году нашу программу «Новая жизнь традиции». Но мы поняли, что спектакль устарел, какие-то важные смыслы потеряны, и было принято решение снять его с репертуара", — сказал Фокин. Однако, учитывая особую роль «Ревизора-2002» в художественной жизни Александринки и обретении труппой нового дыхания, само прощание со спектаклем превратилось в событие, вышедшее далеко за петербургские рамки.

Труппа совершила с «Ревизором» в партнерстве с федеральной программой «Большие гастроли» прощальный тур по городам Урала и Сибири (Красноярск, Екатеринбург, Сургут), где его посмотрели тысячи зрителей.

Валерий Фокин называет комедию Николая Гоголя , начавшую свою историю в 1836 году именно с Александринской сцены, «государственной пьесой для страны и для театра», неизменно открывающей актуальное отражение в новых эпохах. Поэтому, по его словам, «Ревизор» обязательно вернется в репертуар Александринского театра, но уже в новом режиссерском решении, потому что день сегодняшний — «это время других Городничих и других Хлестаковых».

"Каким будет новый «Ревизор» — я пока не знаю, но он обязательно будет", — заключил Фокин.

Из истории спектакля

"Ревизор" Валерия Фокина стал десятым обращением Александринки к этой комедии и первой работой режиссера в театре, который он возглавил, переехав из Москвы в Петербург. В этой постановке соединились образы давней исторической премьеры, мотивы спектакля Всеволода Мейерхольда 1926 года и отражения самого Петербурга — как мифологического, так и современного.

Спектакль побывал на гастролях в Италии, Китае, Польше, Японии, многих городах России. Постановка отмечена Государственной премией России, национальной премией «Золотая маска» и высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой софит». Спектакль стал для труппы основополагающим для формирования современного репертуара.

Новый, 263-й сезон александринцы по традиции откроют 30 августа, в день основания первого государственного профессионального драматического театра России.