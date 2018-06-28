Мэр предложил вернуть ларьки в центре Красноярска

Мэр Красноярска Сергей Еремин прогулялся по центру города и предложил несколько вариантов развития исторический части. Одной из идей стало возвращение павильонов, от которых только недавно власти начали избавляться. Ларьки должны быть похожи на арт-объекты, говорит мэр, а их ассортимент необходимо полностью поменять.

«Формат не должен быть такой, чтобы пришли и «дайте нам торговать водой, мы здесь поставим сараюшку какую-то, павильон, и через 2 дня начнем „водочкой“ торговать. Это не наша история. Просто-напросто добавить мороженого, воды газированной, кваса, обычной воды, вот эти элементы, конечно, можно было бы», — рассуждает мэр.

Глава города также призвал чиновников избавиться от неухоженных газонов. По его мнению, сейчас они больше напоминают «пылесборники». Он предложил на их месте организовывать полезные общественные пространства.

На некоторых объектах в центре Красноярска Сергей Еремин хочет видеть граффити. Так он решил добавить городу «душевности» и заодно избавиться от уродливых рисунков и надписей.

Во время инспекции глава обратил внимание на заборы. Их, по мнению градоначальника, необходимо убрать.

«Убрали и все! Пространство заиграло по-другому, был сейчас в Москве, обошел за двое суток весь центр до Садового кольца, ну нигде не увидел этих заборчиков, нигде! Надо двигаться вперед, если мы этот вопрос даже не будем ставить, то он само собой не решится и нас так и будут воспринимать», — комментирует Сергей Еремин.