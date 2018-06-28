Памятник актеру Михаилу Ульянову появится в Омске

Памятник актеру Михаилу Ульянову установят н в августе рядом с Омским государственным академическим театром драмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства культуры региона Светлану Саликову.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков поддержал проект установки памятника Михаилу Ульянову в Омске, и 5 млн руб. на его создание были заложены в бюджет.

В региональном минкульте надеются, что памятник Михаилу Ульянову станет еще одним знаковым местом в Омске, напоминающем о жизни и творчестве прославленного омича. Предполагается, что на открытие приедут представители театра имени Е. Вахтангова.

Михаил Ульянов родился 20 ноября 1927 года на территории современной Омской области. В 1969 году удостоен звания народного артиста СССР, в 1986 — героя социалистического труда. Скончался 26 марта 2007 года, в 2008 году на могиле был открыт памятник.