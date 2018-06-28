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В Омске стартовал VI Международный театральный фестиваль «Академия»
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В Омске стартовал VI Международный театральный фестиваль «Академия» 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В этом году фестиваль проходит при поддержке программы «Большие гастроли», которая позволила привезти в Омск четыре спектакля Московского театра имени Е. Вахтангова. Таким образом, афиша фестиваля в этом году вышла весьма специфической: параллельно с гастролями вахтанговского театра, которые займут большую сцену омской драмы и на два дня сцену музыкального театра, на камерной сцене им. Т. Ожеговой покажут шесть спектаклей театров Молдовы, Сербии, Армении, Швеции и московского театра российской армии.
На пресс-конференции, посвящённой открытию фестиваля, директор вахтанговского театра Кирилл Крок напомнил о том, что их театр навсегда связан с омским академическим театром драмы, ведь именно омский театр во времена Второй мировой войны приютил на своей сцене вахтанговскую труппу, и именно на сцене театра имени Вахтангова блистал наш известный земляк, великий актёр Михаил Ульянов. Вспомнил об этих страницах театральной истории в своей приветственной речи гостям фестиваля и врио губернатора Омской области Александр Бурков, когда вручал Сергею Маковецкому, а в его лице и всей команде спектакля «Евгений Онегин», памятный знак.
Продолжит «Большие гастроли» омский театр драмы ответным визитом на старый Арбат уже в октябре. Главный режиссер театра Георгий Цхвирава рассказал, какие омские спектакли увит столичный зритель: «В первую очередь, это последняя премьера сезона спектакль „Время Секонд хэнд“, а также постановки „Искупление“, „Инкогнито“, „Правда хорошо, а счастье лучше“ и „Три товарища“.
Кирилл Крок поделился главным секретом успеха вахтанговского театра: „Театр существует для зрителя и во имя зрителя. Мы ориентируемся на него, делаем все, чтобы достучаться до его сердца. Мы всегда идём за зрителем, например, чтобы сыграть два спектакля в вашем многострадальном музыкальном театре, мы привезли две фуры оборудования и арендованного света“.
Директор омского драмтеатра Виктор Лапухин позавидовал технической оснащенности театра своих московских коллег: „Побывал недавно в театре Вахтангова. Я помнил, каким он был десять лет назад, я поражен — там просто техническая революция прошла. То, что наши 10 омских театров отстали навек от театра Вахтангова, это факт. Все оборудование у нас в зале — это 2004 год, а техника развивается каждый год, каждый день!“
В день открытия фестиваля омским зрителям предстояло сделать сложный выбор, ведь афиша предлагала сразу три спектакля: два вахтанговких »Евгений Онегин» и «Медея», и спектакль «Про любовь» Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз» (Кишинев, Молдова).
«АиФ в Омске» вместе со врио губернатора Александром Бурковым в первый фестивальный день сделал свой выбор в пользу постановки Римаса Туминаса «Евгений Онегин» по поэме Александра Пушкина. Премьера 2013 года настолько популярна у зрителей, что за это небольшое для спектакля время, прошло уже больше двухсот представлений. На первый взгляд кажется, что секрет успеха «Евгения Онегина» в звездном составе: народные артисты Сергей Маковецкий, Ирина Купченко, Людмила Максакова, а также небезызвестный Виктор Добронравов
Но спектакль поражает в первую очередь тонкой режиссерской работой. Римас Туминас переносит поэму Пушкина в свой стройный, чистый, морозный режиссёрский мир, закручивает метафорическую круговерть вокруг текста, известного всем и каждому. Онегин (С. Маковецкий, В. Добронравов) и Ленский (О. Макаров, В. Симонов) раздваиваются: молодой и зрелый, маска и душа, азарт и опыт. Вокруг героев прекрасные балерины, они же крестьянки, они же русские девушки, живущие как Татьяна и Ольга в ожидании чуда, в ожидании любви. Сестры Ларины лишь на первый взгляд покажутся масками: розовощекая милашка Ольга (Мария Волкова) и строгая Татьяна (Ольга Лерман) с книгой в руках. И если Ольга маской и останется, то Татьяна отринет все литературные представления о героине, и явит необычайную глубину характера. Работа Ольги Лерман в этом спектакле, пожалуй, произвела самое сильное впечатление: где-то на стыке психологизма и метафоры актриса покажет крайности женской души, повзрослеет и перевоплотится из нежной девочки, в строгую женщину, знающую себе цену, но скрывающую в душе детскую любовь.
Метель закружит утончённый мир русской души, оставив зрителя с незабываемым впечатлением о театре Вахтангова, и о первом дне фестиваля «Академия».
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