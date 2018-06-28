Вахтанговцам в Омске вручили «Крылатого гения» 

Международный фестиваль «Академия» открылся двумя спектаклями Театра им. Вахтангова. Накануне, 27 июня, в Омске открылся Международный театральный фестиваль «Академия» — омской публике представил сразу два спектакля театр им. Вахатнгова.
В Музыкальном театре вахтанговцы показали "Евгения Онегина", а на сцене Омской драмы — спектакль «Медея». Спектакль режиссера Римаса Туминаса «Евгений Онегин» — лауреат театральной премии «Золотая маска — 2014». Омичи насладились игрой российских актеров Сергея Маковецкого, Виктора Добронравова, Людмилы Максаковой, Ирины Купченко, а также Юлии Рутберг и Григория Антипенко.
Гостям из столицы вручили символ «Академии» — статуэтку «Крылатый гений», которую принял народный артист России Сергей Маковецкий.
— Спасибо и вам, дорогие мои омичи! Мы с трудом спускались к вам. И надеемся, что эти дни мы будем друг друга радовать! — сказал Сергей Маковецкий.
Добавим, что Международный театральный фестиваль «Академия» проходит в Омске раз в два года на базе Государственного академического театра драмы. Подробнее ознакомиться с афишей фестиваля можно здесь.