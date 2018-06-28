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Лицейский театр набирает людей в театральную студию
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Лицейский театр набирает людей в театральную студию 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Лицейский театр откроет набор в театральную студию. Прослушивания начнутся в июле и будут проходить по вторникам и четвергам с 17:00, а также по воскресеньям с 11:00. Участникам нужно будет подготовить стихотворение, отрывок из прозы, анекдот и песню. На прослушивание приглашаются омичи, чей возраст от 17 и старше. Занятия во всех студиях театра будут бесплатные. Подробности можно узнать по телефону: 22-01-04.
«Приглашаем всех творческих, энергичных, музыкальных, поэтичных, азартных людей на прослушивания, — рассказала заведующая литературно-драматургической частью театра Дина Литвина. — Если ваш возраст от 17 и старше, вы давно мечтаете разбудить в себе актера и узнать, каково это — находиться в театральной команде, чувствовать внутреннюю свободу и постоянно пребывать в творческом тонусе, — тогда добро пожаловать в Лицейский театр»
Добавим, 30 июня с 17:00 до 20:00 в Театральном сквере возле Концертного зала актеры театра встретятся со зрителями. Омичей ждут викторины и конкурсы, на которых можно будет выиграть пригласительные билеты в театр.
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