Лицейский театр набирает людей в театральную студию

Лицейский театр откроет набор в театральную студию. Прослушивания начнутся в июле и будут проходить по вторникам и четвергам с 17:00, а также по воскресеньям с 11:00. Участникам нужно будет подготовить стихотворение, отрывок из прозы, анекдот и песню. На прослушивание приглашаются омичи, чей возраст от 17 и старше. Занятия во всех студиях театра будут бесплатные. Подробности можно узнать по телефону: 22-01-04.

«Приглашаем всех творческих, энергичных, музыкальных, поэтичных, азартных людей на прослушивания, — рассказала заведующая литературно-драматургической частью театра Дина Литвина. — Если ваш возраст от 17 и старше, вы давно мечтаете разбудить в себе актера и узнать, каково это — находиться в театральной команде, чувствовать внутреннюю свободу и постоянно пребывать в творческом тонусе, — тогда добро пожаловать в Лицейский театр»

Добавим, 30 июня с 17:00 до 20:00 в Театральном сквере возле Концертного зала актеры театра встретятся со зрителями. Омичей ждут викторины и конкурсы, на которых можно будет выиграть пригласительные билеты в театр.