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Показ спектаклей планируют возобновить в Музее семьи императора Николая II в Тобольске
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Показ спектаклей планируют возобновить в Музее семьи императора Николая II в Тобольске 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТЮМЕНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Показ спектаклей планируют возобновить в здании Дома генерал-губернатора в Тобольске (Тюменская область), где проживала в ссылке семья Николая II, а в апреле этого года был создан новый Музей семьи императора Николая II. Об этом в четверг сообщил ТАСС заведующий объектом Алексей Вакулик.
"Мы знаем, что в Доме генерал-губернатора в Большом зале на втором этаже, где проживала царская семья, по воскресеньям показывали спектакли, в котором в основном участвовали дети. Один из них — по пьесе Чехова «Медведь» — это единственный спектакль, в котором участвовал сам Николай II, позже появилась идея возобновить показ спектаклей на площадке музея. Совместно с Тобольским драматическим театром им. Ершова мы провели пробный показ этой пьесы, но в дальнейшем планируем сделать это на постоянной основе, поскольку есть интерес со стороны гостей музея", — сказал собеседник агентства.
Решение о создании мемориального музея на базе Губернаторского дома в Тобольске, где с августа 1917 года по апрель 1918 года пребывала в ссылке семья Николая II, было принято в 2013 году. Музей создавался при поддержке правительства Тюменской области и является совместным проектом Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Тюменского музейно-просветительского объединения.
Учреждение является центром экскурсионной программы в Тобольске туристического проекта «Императорский маршрут», который реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом и департаментом потребительского рынка и туризма и департаментом культуры Тюменской области.
Ранее сообщалось, что жемчужинами коллекции являются плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, подаренный цесаревичем Тобольскому музею штандарт, под которым он путешествовал по рекам Сибири от Пирея до Владивостока, фотоальбом с фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, счета из Иоанно-Введенского монастыря на продукты питания, шелковая шаль, принадлежавшая Александре Федоровне, «Святое Евангелие» со штампом и автографом императрицы.
История Губернаторского дома
Здание Губернаторского дома первоначально было возведено как купеческий особняк. С 1828 года по 1917 год дом являлся резиденцией Западносибирского генерал— губернатора, Тобольского губернатора. Во время путешествий по Сибири здание посещали представители императорской семьи Романовых. С августа 1917 года по апрель 1918 года дом стал местом пребывания семьи отрекшегося от престола российского императора Николая II. Дальнейшая судьба здания вновь определила за ним статус административного учреждения.
В конце ХХ столетия одна из комнат — кабинет Николая Александровича — была музеефицирована. Мемориальная экспозиция вызвала большой интерес жителей и гостей города. Решение о музеефикации всего объекта было принято в 2013 году, когда отмечался 400-летний юбилей воцарения династии Романовых.
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