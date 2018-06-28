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Праздничная программа пройдёт в Озеро Парке в «День семьи, любви и верности»
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Праздничная программа пройдёт в Озеро Парке в «День семьи, любви и верности» 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
В субботу 7 июля, в 17 часов, возле корпуса 1002, гостей праздника ждут спектакль, квесты и пенная дискотека. Бесплатно приглашаются все желающие, программа мероприятия разработана с учётом всех возрастов.
С 2008 года «День семьи, любви и верности» празднуется по всей России. На территории Озеро Парка в этот день будут работать несколько тематических зон. Дети смогут пройти квест, сфотографироваться в инстабудке, выразить себя в граффити. Для взрослых приготовлены кулинарные мастер-классы, можно будет научиться рисовать на воде.
В спортивной зоне пройдут соревнования по бегу. На сцене покажут музыкальный спектакль. Устроители праздника заготовили интересные семейные конкурсы с награждением победителей. В завершении культурной программы гостей ждёт феерическая пенная дискотека от ресторана «Корчма-Диканька».
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