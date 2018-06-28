Победитель фестиваля «Голоса истории»: «Спасибо за великую идею выступить в стенах Вологодского кремля»

Итоги XIV Международного театрального фестиваля «Голоса истории» подвели накануне вечером. Творческие коллективы, зрители и организаторы собрались в Консисторском дворике Вологодского кремля. В течение недели Вологодская область была местом притяжения ярких театров из 11 регионов страны 4 зарубежных стран. В конкурсной программе участвовали 13 коллективов.

XIV Международный театральный фестиваль «Голоса истории» проходил в Вологде, Череповце и Кириллове с 19 по 27 июня. Театры соревновались в двух номинациях: спектакли в историко-архитектурной среде и театрах. На постановки в Вологде, которые начинались в 23 часа, собирался полный зал в Консисторском дворике Вологодского кремля.

«Мероприятия программы посетили более 9 тысяч человек. Зритель на сценических площадках был неравнодушен: есть разные, полярные точки зрения на постановки, и в этом смысле фестиваль свою задачу выполнил, — отметил заместитель Губернатора области, председатель оргкомитета фестиваля Олег Васильев . — Завершаем 14-й фестиваль, для Вологодской области «Голоса истории» — знаковое событие, которое знают и ждут, и зрители, и артисты».

Всего на Вологодчине показали 27 спектаклей. В этом году в программе приняли участие 23 театра из 11 регионов России и четырех зарубежных государств: Чехии, Болгарии, Армении, Донецкой Народной Республики. Внеконкурсная программа включала 13 спектаклей, из них 8 — театров кукол. Это новшество «Голосов истории».

На церемонии закрытия в Консисторском дворе Вологодского кремля объявили победителей фестиваля. Лучшими стали спектакль «Живи и помни» Санкт-Петербургского театра «Мастерская» и Пермский театр «У моста» за спектакль «Макбет». Режиссерам вручили дипломы лауреатов и памятные знаки. Полный зал под открытым небом собрала постановка по Шекспиру в интерпретации пермяков.

«Восхищен фестивалем, нам есть с чем сравнивать. Это 169-е событие за 30 лет для театра «У моста». Отмечу невероятную организацию, всю неделю нам помогал куратор. Все, что мы хотели сделать на сцене, нам разрешили: жгли факела, грелись у костра. Мы счастливы, что сыграли здесь. Это наш первый спектакль под открытым небом. Спасибо за эту великую идею, выступать в стенах, которые хранят историю», — отметил режиссер пермского театра «У моста», заслуженный артист РФ Сергей Федотов

Специальным призом Мэра Вологды награжден коллектив Ереванского государственного театра пантомимы за спектакль «Ардалион». Авторам постановки, которая участвовала во внеконкурсной программе, вручили кружевное панно.

«Нет сомнения, что театральный фестиваль является яркой страницей культурной жизни Вологды. География участников очень широкая, она растет с каждым разом. Гости и участники приезжают в областную столицу, и «Голоса истории» стали визитной карточкой Вологды. Уже сейчас находимся в ожидании следующего фестиваля», — отметил заместитель Мэра по социальным вопросам Вадим Цепа

Специальный диплом фестиваля получили семь участников. Среди них — Виктор Харжавин за роль Сирано в спектакле «Сирано de Бержерак» Вологодского театра для детей и молодежи.

Напомним, фестиваль «Голоса истории» проходит в Вологодской области один раз в два года. В следующий раз театральное сообщество России регион объединит в 2020 году.