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Сегодня на сцене культурного центра «Вдохновение» состоится комическая опера «Проданная невеста»
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Сегодня на сцене культурного центра «Вдохновение» состоится комическая опера «Проданная невеста» 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
«Проданная невеста» — комическая опера в двух действиях чешского композитора Бедржиха Сметаны на либретто Карела Сабины. На суд зрителей спектакль представят уже полюбившиеся ясеневцам студенты ГИТИСа.
Батрак Еник продал свою невесту Маженку за 300 дукатов. По договору со сватом Кецалом она должна стать женой сына Михи. Что будет происходить дальше, можно узнать, посмотрев этот веселый спектакль из жизни одной чешской деревни.
Яркая и необычная постановка понравится не только любителям современного театра, но и ценителям музыки, поскольку она сопровождается красивыми мелодиями. Динамичный сюжет, талантливая игра начинающих актеров ГИТИСа и красивые декорации не оставят равнодушным ни одного зрителя.
В спектакле принимают участие студенты ГИТИСа, мастерской Народного артиста России, профессора Дмитрия Бертмана.
Спектакль состоится 28 июня в 19:00 в Малом зале Культурного центра.
Продолжительность спектакля — 2 часа 30 минут с антрактом.
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